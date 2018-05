Afghanistan | esplosioni durante torneo di cricket | almeno 8 morti

Afghanistan - esplosioni. Ci sono morti : 16.37 Battaglia tra le forze di sicurezza afgane ed estremisti a Jalalabad, nell' est dell' Afghanistan . Alcune persone sono morte.Non si conosce il numeto. Khogyani, portavoce del governatore provinciale di Nangarhar, ha riferito che "alcuni attaccanti" sono penetrati in un ufficio governativo della città e hanno ingaggiato uno scontro a fuoco con le forze di polizia. Prima sono risuonate tre esplosioni, poi è cominciato il conflitto a fuoco ...

Afghanistan : esplosioni Kabul - 25 morti e 45 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...