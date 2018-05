Afghanistan | attentato in match di cricket a est | 8 morti

Kabul - 40 morti nel duplice attentato in Afghanistan/ Ultime notizie : ecco chi erano i 9 giornalisti uccisi : Afghanistan, doppio attentato a Kabul: numerose vittime tra cui molti giornalisti, nel mirino dell'Isis. Morto anche un fotografo di Afp, le Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:10:00 GMT)

Afghanistan - DOPPIO ATTENTATO ISIS CONTRO GIORNALISTI A KABUL/ Ultime notizie : regista Rai "nessuno esce più" : AFGHANISTAN, DOPPIO ATTENTATO a KABUL: numerose vittime tra cui molti GIORNALISTI, nel mirino dell'ISIS. Morto anche un fotografo di Afp, le Ultime notizie.

Attentato Kabul - muore Shah Marai il fotografo che raccontava l'orrore Afghanistan : Ovviamente in quel periodo non si firmava con il suo vero nome per paura di ritorsioni ma era stato in grado di mostrare al mondo quello che accadeva a causa del regime. Fino al 2000, quando anche le ...

Afghanistan - doppio attentato a Kabul - 29 morti. Otto reporter uccisi : Due attacchi kamikaze hanno colpito la zona vicina al quartiere generale della Nato e dell'intelligence afghana. Tra le vittime il fotografo dell'Afp Shah Marai e altri 7 giornalisti. La rivendicazione di Isis

Afghanistan - doppio attentato a Kabul. Tra i 25 morti 8 reporter : Tra i 25 morti 8 reporter 30 aprile 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Musica, per il Global report 18 'il futuro è lo streaming' 30 aprile 2018 Nessun commento Leggi Tutto »

Afghanistan, doppio attentato a Kabul: numerose vittime tra cui molti giornalisti, nel mirino dell'Isis. Morto anche un fotografo di Afp, le Ultime notizie.

Il fotografo di AFP Shah Marai è morto in un attentato in Afghanistan : Shah Marai, fotografo di Agence-France Presse a capo della redazione di Kabul, in Afghanistan, è morto in un attentato contro un gruppo di giornalisti che stava andando sul luogo di un attacco suicida nella capitale. Marai era nato a Kabul, The post Il fotografo di AFP Shah Marai è morto in un attentato in Afghanistan appeared first on Il Post.

Afghanistan - doppio attentato a Kabul. Almeno 21 morti : Due attacchi, forse kamikaze hanno colpito la zona vicina al quartiere generale della Nato e dell'intelligence afghana. Tra le vittime il fotografo dell'Afp Shah Marai

Afghanistan : attentato - morti sono 69 : ANSA, - KABUL, 24 APR - E' salito a 69 morti e 120 feriti il bilancio dell'attacco rivendicato dall'Isis domenica ad un centro elettorale di Kabul. Lo ha reso noto la polizia della capitale. Il ...

Afghanistan, doppio Attentato Isis a Kabul e Baghlan in due centri elettorali dove i cittadini si registravano. Stato Islamico minaccia le Elezioni del prossimo 20 ottobre, talebani negano

Afghanistan - attentato a Baghlan : 6 morti : 11.19 Un'esplosione analoga a quella avvenuta a Kabul ha colpito un centro elettorale a Pul-E-Khumri, capoluogo della provincia settentrionale afgana di Baghlan. Il bilancio dell'attentato è di almeno sei morti e cinque feriti. Intanto è arrivata la rivendicazione dell'Isis per l'attacco kamikaze che ha causato 31 morti e decine di feriti nel centro elettorale allestito in una scuola di Kabul.

Almeno 31 persone sono morte in un attentato a Kabul - in Afghanistan : Nella mattina di oggi, domenica 22 aprile, c’è stato un attentato suicida a a Kabul, la capitale dell’Afghanistan: il ministero della Salute ha detto che sono morte Almeno 31 persone. Un attentatore suicida si è fatto esplodere in mezzo alla The post Almeno 31 persone sono morte in un attentato a Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.

C’è stato un attentato suicida alla moschea sciita di Herat - in Afghanistan : almeno una persona è stata uccisa : Stamattina c’è stato un attentato suicida in una moschea sciita a Herat, in Afghanistan: secondo una fonte di al Jazeera almeno una persona è stata uccisa e sette sono rimaste ferite, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Il vice The post C’è stato un attentato suicida alla moschea sciita di Herat, in Afghanistan: almeno una persona è stata uccisa appeared first on Il Post.

