Adunata alpini | le nostre penne nere a Trento - Le foto

Molestie contro le donne - cosa è successo a Trento all’Adunata degli Alpini : Durante la 91esima adunata nazionale degli Alpini, durante la parata militare, alcune donne hanno ricevuto Molestie e insulti sessisti da parte dei partecipanti. L'Associazione "Non una di meno" ha denunciato l'accaduto pubblicando le testimonianze in forma anonima. Ma adesso l'Associazione Nazionale Alpini minaccia querele: "Qualcuno vuole montare uno scandalo e infangare i nostri volontari, sono già pronte denunce e querele".Continua a leggere

Adunata alpini - il bilancio in numeri : 500 mila persone - 120 milioni di euro - 52 mila tricolori : ...della Protezione Civile 75.000 visitatori alla Cittadella degli Alpini 440 persone visitate e dimesse nei Posti medici avanzati allestiti in città 50.000 visualizzazioni della diretta streaming su ...

Mattarella all'Adunata nazionale degli Alpini : Si è tenuto stamattina a Trento l'omaggio a militari caduti in guerra da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della 91esima Adunata nazionale degli Alpini. Il Capo dello Stato ha deposto delle corone di fiori per i caduti nella prima guerra mondiale, sia di parte italiana sia di parte austro-ungarica.Mattarella ha deposto una corona di fiori ai piedi del Mausoleo Cesare Battisti (patriota e irredentista) mentre ...

Adunata alpini : a Trento 400mila persone per la sfilata : Circa 400mila le presenze a Trento per la sfilata della 91ª Adunata degli Alpini: lo rende noto la Provincia, secondo cui sono 300 i bus arrivati in città. Iniziati i trasferimenti navetta degli Alpini che hanno già sfilato e che vengono trasportati a ritmo continuo dalla rotatoria di via ai Caduti di Nassiriya fino alla zona industriale e Interporto dove sono presenti i bus da noleggio dei vari gruppi pronti per il rientro. L'articolo Adunata ...

Adunata alpini - Pella (Anci) : i loro valori un punto di riferimento per sindaci e comunità : “Gli Alpini rappresentano un punto di riferimento per i sindaci e per le nostre comunità“: lo ha dichiarato Roberto Pella, vice presidente vicario dell’Anci e sindaco di Valdengo, in occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini in corso a Trento. “E’ un grande onore e un rinnovato piacere per noi sindaci, circa duemila provenienti da tutta Italia, essere oggi a Trento per sfilare, con la fascia tricolore, al ...

Adunata alpini - Pinotti : un momento importante per la storia del nostro Paese : Il Ministro della Difesa Roberta Pinotti, dopo aver accompagnato il presidente della Repubblica alla deposizione di due corone ai caduti italiani e austroungarici al cimitero monumentale di Trento, ha dichiarato che “è il ricordo di un momento importante per la storia del nostro Paese“. Oggi è l’ultima giornata della 91ª Adunata nazionale degli Alpini. L'articolo Adunata Alpini, Pinotti: un momento importante per la storia del ...

