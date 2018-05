Acquisto SIM Iliad Italia | apparsi anche i primi distributori automatici

optimaitalia

(Di sabato 19 maggio 2018) Non conosce sosta il processo di avvicendamento di, che si prepara ogni giorno di più al proprio ingresso in scena nel nostro territorio. Dopo avervi parlato dei canali di ricarica aperti su SisalPay.it e del numero di assistenza, eccoci tornare sul discorso deidi SIM, mezzo che sappiamo il quarto operatore nazionale adotterà per facilitare ancora di più il passaggio tra le proprie fila.Già da qualche mese si vociferavapotesse optare per una soluzione del genere, installando alcunidi SIM all'interno di alcuni supermercati selezionati. Questo è quanto sta accadendo a Catania, nel punto vendita del gestore, tra l'altro ancora in allestimento. I ragazzi di 'mondomobileweb.it' presenti sul posto hanno preso visione degli apparecchi, che ricordano in tutto e per tutto quelli già funzionanti in Francia. In numero ...