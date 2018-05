A Cannes ecco Capharnaüm | per chi crede che il cinema possa cambiare il mondo

Cannes 2018 - ecco la giuria : nella prima conferenza Cate Blanchett parla di #MeToo e della Palma d'Oro - Best Movie : Ava DuVernay: «Il cinema è fatto di voci ed è impostante che parlino le voci di tutto il mondo, poi certo racconta lo specifico punto di vista di un regista, ma sono anche convinta che in un periodo ...

Cannes 2018 - ecco le cose da sapere di questa edizione : non solo “divieto di selfie” ma occhio anche all’uso dei social : Signore e signori, cari amici. Una lettera per una rivoluzione. D’altra parte i francesi ne sono specialisti: includere il massimo festival nazionale (e del mondo anche se la Mostra veneziana è in fase di sorpasso..) nei moti rivoltosi dell’era 2.0 era una mossa in agguato da qualche tempo, almeno nella testa del patron Thierry Fremaux, sommo sovrano di una direzione artistica dalle parvenze eterne. Con un incipit eccezionalmente cordiale (rara ...

Il Canaro - il contadino - i fratelli ecco gli eroi italiani di Cannes : Il muso di un pitbull ringhiante in primo piano, lo squallore di un antro adibito alla pulitura degli animali, la brutalità di un pestaggio, il sangue, un uomo rinchiuso in una gabbia, la periferia ...

Festival di Cannes 2018 - ecco i film in concorso. Grande assente? Sorrentino (e anche Netflix resta fuori) : Alice Rohrwacher (Lazzaro felice) e Matteo Garrone (Dogman) in corsa per la Palma d’oro, Valeria Golino (Euphoria) in concorso ad Un Certain Regard. ecco gli italiani finora ufficializzati al 71° Festival di Cannes: una fiaba di “piccola santità senza miracoli” (Rorwacher), il racconto di un uomo che s’illude di riscattarsi (Garrone), la vita di due fratelli così lontani e così vicini (Golino). Fra i portabandiera nazionali largamente previsti ...

Montanari vince a Canneséries. Ecco le novità di Rai Cinema : Mentre Francesco Montanari ha vinto il premio come miglior attore a Canneséries per il ruolo nella fiction di Raidue Il Cacciatore , Rai Cinema presenta il suo cartellone. Le prime potenti immagini di ...

Festival di Cannes 2018 - ecco il poster ufficiale : omaggio a Jean-Luc Godard - Anna Karina e Jean-Paul Belmondo : Il Festival di Cannes (8-19 maggio) rende omaggio a Jean-Luc Godard e dedica il poster ufficiale della sua 71° edizione a Il bandito delle 11 (1965). COMMUNIQUE OFFICIEL: L’affiche du Festival de Cannes 2018… c’est une femme et un homme qui s’embrassent. #Cannes2018 Maquette: © Flore Maquin / Photo: Anna Karina et Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le fou © Georges Pierre Plus d’infos : https://t.co/OPaHGqIxbb ⬇ENG⬇ ...

Netflix fuori dal Festival di Cannes 2018 / La piattaforma streaming bandita dalla competizione - ecco perché : Netflix fuori dal Festival di Cannes 2018: la piattaforma streaming bandita dalla competizione, ecco perché e le parole di Thierry Frémaux a tal proposito.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:39:00 GMT)

