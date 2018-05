19 maggio - Presentazione del libro Donne come noi | con la partecipazione di

MotoGP Le Mans : Presentazione Week End 18 - 19 e 20 maggio 2018 : Il Motomondiale si trasferisce in Francia tra le curve del circuito di Le Mans. Oggi giornata di libere in attesa della caccia alla pole di domani A due settimane da Jerez, ecco la seconda tappa europea per la classe regina delle due ruote. Tra mercato (con Andrea Dovizioso fresco di rinnovo con Ducati fino al 2020) e lotta al titolo, i piloti tornano in pista a Le Mans per il quinto appuntamento stagionale. Il padrone di casa, Johann ...

Link video presentazione OnePlus 6 del 16 maggio : orario e diretta streaming PC e smartphone : Oggi 16 maggio è il giorno di presentazione di OnePlus 6, che potrete chiaramente seguire in diretta streaming comodamente seduti sulla vostra poltrona preferita, o dove più vi farà piacere. Se non siete riusciti ad accaparrarvi il biglietto per presenziare all'evento di Londra (che vi avrebbe dato diritto ad una borsa stracolma di gadget tecnologici, ma questa comunque è un'altra storia), potrete pur sempre arrangiarvi da casa, ricordando che ...

L’economia circolare dei prodotti tecnologici : il 17 maggio la presentazione del Rapporto 2017 di Cobat : L’economia circolare dei prodotti tecnologici in Italia? Esiste almeno da 30 anni. Parola di Cobat, lo storico consorzio per la raccolta e il riciclo che nel 1988 ha iniziato a dare nuova vita a pile e batterie, per applicare il collaudato sistema successivamente ai rifiuti elettronici, i cosiddetti RAEE, inclusi i moduli fotovoltaici, e agli pneumatici fuori uso. Tutti i numeri del Consorzio verranno presentati alla stampa il 17 maggio con il ...

Spazio - ESA : il 22 maggio la presentazione del satellite europeo per esopianeti Cheops : Il 22 maggio gli esperti di Cheops – Characterising Exoplanets satellite – presso Airbus Defence and Space a Madrid, Spagna, mostreranno alla stampa il satellite nella camera pulita. Cheops effettuerà osservazioni sulle stelle che ospitano esopianeti per misurare piccoli cambiamenti nella loro luminosità dovuti al transito di un pianeta attraverso il disco stellare. Le informazioni aiuteranno a rivelare la dimensione dei pianeti che ...

In diretta streaming la presentazione Honor 10 del 15 maggio : orario e link video YouTube : Partirà alle 15 italiane la diretta streaming di presentazione Honor 10, per la verità della sua versione internazionale visto che il modello cinese è stato già svelato in ogni suo dettaglio (non dovrebbero esserci differenze di sorta, se non per il prezzo di vendita, che siamo proprio curiosi di capire a quanto possa ammontare). L'evento si terrà presso l'Old Billingsgate, nel cuore di Londra, per dare il giusto lustro al successore del ...

Corecom : "Raccontare per ricostruire" : lunedì 14 maggio a Roma - sede Agcom - presentazione progetto "Tv di comunità" edizione 2018 : ... attraverso il racconto di buone notizie legate ai temi di economia, cultura, turismo e legami sociali. Appunto: "Raccontare per ricostruire"

Inventario nazionale delle emissioni 1990-2016 e proiezioni di gas serra al 2030 : il 15 maggio la presentazione a Roma : L’Unione Europea ha svolto, fin dal 1990, un ruolo guida a livello globale per contrastare i cambiamenti climatici. A tale scopo, sono state adottate politiche per la riduzione delle emissioni di gas serra e l’aumento dell’efficienza delle industrie energetiche e dei consumi. In questo lungo e complesso cammino, a che punto siamo? Qual è l’andamento delle emissioni climateranti e in che misura la produzione industriale, ...

Atene - nasce la rivista italiana Periptero. L’editore : “Ecco i tesori nascosti della letteratura greca”. Il 10 maggio la presentazione a Milano : Un viaggio nei tesori nascosti del mondo greco, dall’antichità all’età contemporanea. Un lavoro di ricerca sulla cultura ellenica – che ha dato le basi al pensiero occidentale e ha qualcosa da dire anche oggi – con saggi aperti a tutti e non rivolti solo all’ambiente accademico. Affinché i segreti della filosofia, del teatro, della letteratura e delle arti della Grecia siano svelati anche a chi non possiede tutti ...

Emissioni e proiezioni di gas serra al 2030 : il 15 maggio la presentazione dell’Inventario ISPRA : Si terrà il 15 maggio, presso la Sala stampa Camera dei Deputati, a Roma, la presentazione dell’Inventario nazionale delle Emissioni e le proiezioni di gas serra al 2030. Parteciperanno il Direttore generale dell’ISPRA, Alessandro Bratti, il vice presidente del SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambiente) nonché Direttore Generale dell’Arpa Friuli Venezia Giulia, Luca Marchesi, e il responsabile del report sulle Emissioni di gas serra 1990 ...

Italia - la presentazione di Mancini il 21 o 22 maggio : Secondo quanto riportato da Premium Sport Roberto Mancini è oramai ad un passo dalla panchina della nazionale. Una volta trovato l'accordo per liberarsi dal contratto che lo lega allo Zenit San Pietroburgo, arriverà la firma. La ...

ISPRA : il 10 maggio la presentazione del Rapporto Nazionale sui pesticidi nelle acque : In Italia, solo in agricoltura, si utilizzano ogni anno più di 130.000 tonnellate di pesticidi. Concepiti per combattere organismi ritenuti dannosi, possono comportare un rischio per l’uomo e per gli ecosistemi. Il monitoraggio dei pesticidi nelle acque richiede una rete che copra gran parte del territorio Nazionale, il controllo di un grande numero di sostanze e un continuo aggiornamento. L’ISPRA presenterà il prossimo 10 maggio l’edizione 2018 ...

8 maggio - Presentazione del libro "Il curioso giornalista. Come vestire le notizie" di Mario Nanni - a Lecce : ... slogan, definizioni che hanno intessuto il lessico giornalistico e politico di questi anni e hanno ormai superato la dimensione della cronaca. A corollario del volume, una appendice con nomi, fatti ...

MotoGP - Jerez : Presentazione Week End 4 - 5 e 6 maggio 2018 : Il MotoGP approda in Europa, a Jerez. La pista spagnola è di quelle che fanno la differenza: lo sa bene il leader del campionato, Andrea Dovizioso che qui non è mai salito sul podio Dopo il Losail, Termas de Río Hondo e Austin, il campionato della classe regina delle due ruote, arriva in Europa, supera le colonne d’Ercole e si ferma a Jerez de la Frontera, nel sud della Spagna. Qui si trova uno dei circuiti più brevi della ...

Rolls-Royce Cullinan - La presentazione online il 10 maggio : La Rolls-Royce presenterà la nuova Cullinan il prossimo 10 maggio. L'evento sarà trasmesso in streaming sui canali social della Casa inglese, chiudendo così un ciclo iniziato nel 2015 con l'annuncio dell'ambizioso Project Cullinan.Pianale in comune con la Phantom. Mentre si sta concludendo il Final Challenge, che vede impegnato un muletto della Cullinan in un tour mondiale seguito dal National Geographic, la Rolls-Royce non ha ancora diffuso i ...