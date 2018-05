19 maggio -Festival Maggio all' Infanzia Tomcat al teatro Kismet di Bari e

KIDSBIT Festival : educazione - innovazione e creatività digitale per bambini e famiglie - Perugia 25/27 maggio : Il collettivo di giovani artisti multimediali Antica Proietteria, artigiani del pixel capaci di creare spettacoli strabilianti, aiuteranno KIDSBIT a preparare un grande spettacolo di luci, immagini e ...

'Festival Natura 2000 Day' - con la Lipu per la difesa della biodiversità dal 19 al 21 maggio : E' questa la finalità della tre giorni che dal 19 al 21 maggio vedrà la Lipu con i suoi volontari impegnati in visite guidate, lezioni magistrali, laboratori, spettacoli e tanto birdwatching, in ...

Festival Falcone e Borsellino : prima edizione a Capaci dal 23 maggio : Otto compagnie teatrali in concorso e quattro spettacoli fuori concorso sul palco allestito nell'atrio interno della scuola elementare Alcide De Gasperi dd Gaetano Longo , via J.F. Kennedy, . ...

Festival italiano dello sviluppo sostenibile : dal 22 maggio al 7 giugno oltre 500 eventi su tutto il territorio nazionale : Prende il via la seconda edizione del Festival italiano dello sviluppo sostenibile. La manifestazione, che si svolgera` in tutta Italia dal 22 maggio al 7 giugno, conta gia` oltre 500 eventi su tutto il territorio nazionale ed è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), che con i suoi oltre 180 aderenti e` la piu` grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia per diffondere la cultura ...

Side events Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 : il 30 maggio a Milano : Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018, la Conferenza europea su “SDGs, Clima e il futuro dell’Europa” sarà preceduta il 30 Maggio da due Side event. Making the SDGs: Green Economy and Gender Equality (SDG5) as a Connecting Glue Il dibattito, organizzato da CEE Network for Gender Issues vuole affrontare le sfide sociali ed economiche quotidianamente incontrate da agricoltori biologici e dalle donne dopo la Grande ...

La Vita in diretta / Anticipazioni 15 maggio : dalle nozze di Harry e Meghan al Festival di Cannes : La Vita in diretta torna in onda oggi, martedì 15 maggio, su Raiuno: Francesca Fialdini e Marco Liorni conducono una nuova puntata dedicata all'attualità e al mondo del gossip.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:23:00 GMT)

Roma - dal 17 al 20 maggio lo Spring Beer Festival al Testaccio : Roma, 14 mag. , askanews, Va in scena dal 17 al 20 maggio alla Città dell'Altra Economia al Testaccio, a Roma, lo Spring Beer Festival: per quattro giorni sarà possibile degustare le specialità di 30 ...

Dragon Film Festival 2018 - a Firenze e a Prato dal 3 all'8 maggio : La cinematografia di Cina, Hong Kong e Taiwan è grande protagonista alla 5/a edizione del Dragon Film Festival, rassegna che si terrà dal 3 all’8 maggio tra il cinema La Compagnia di Firenze e il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Con 14 titoli tra prime italiane ed europee, tra lavori premiati nei Festival di tutto il mondo e pellicole campioni d’incassi, la ...

Dal 18 al 20 maggio a Canelli c'è il Festival Classico 2018 : ... Silvia Bencivelli, condurrà un incontro sui falsi miti della divulgazione scientifica, con il semiologo e docente universitario , modelli psicosociali della comunicazione della scienza, Pino Donghi, ...

Al Festival della Bellezza di Verona il 2 giugno concerto omaggio per ricordare Lucio Dalla : Ornella Vanoni, Mario Biondi e Gaetano Curreri degli Stadio sono i nomi dei primi grandi ospiti che parteciperanno al concerto-omaggio dedicato a Lucio Dalla in programma il 2 giugno al teatro Romano ...

Ravenna Festival. Torna Omaggiovani - con 500 carnet gratuiti per l'ingresso a cinque spettacoli : Due le tipologie fra cui scegliere , A e B, , fino a esaurimento della disponibilità e con spettacoli in parte diversi. I due percorsi di Omaggiovani 2018 si incontrano il 16 giugno , per il concerto ...

Festival di Cannes 2018/ Marica Pellegrinelli incanta tutti. Il programma dell'11 maggio : Festival di Cannes 2018: Marica Pellegrinelli e Irina Shay incantano sul red carpette della kermesse del cinema internazionale. Il programma dell'11 maggio.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 06:17:00 GMT)

A Torino torna il 12 e 13 maggio a Bit of History il festival dell'innovazione e del digitale : L'informatica è una scienza che ha profondamente cambiato le nostre abitudini ed è una grande opportunità per il nostro futuro. Bisogna conoscerne, però, il passato, per comprendere il presente e ...