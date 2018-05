YouTube Music | abbonamento per musica in streaming Google sfida Spotify e Apple Music

Google sfida Spotify e lancia YouTube Music : ROMA – Rendere il mondo della Musica più facile da esplorare e più personalizzato che mai. E’ questo l’intento di YouTube Music, il nuovo servizio di streaming Musicale di Google. Canzoni ufficiali, album, migliaia di playlist, oltre allo straordinario catalogo di remix, esibizioni dal vivo e video Musicali di YouTube che non puoi trovare da […] L'articolo Google sfida Spotify e lancia YouTube Music proviene da NewsGo.

YouTube Music Ufficiale : Cosa E’ - Come Funziona - Quanto Costa : YouTube Music è Ufficiale: scopriamo il nuovo servizio di streaming Musicale di Google. Cosa è YouTube Music? Come Funziona YouTube Music? Quanto si paga YouTube Music? Quanto Costa YouTube Music? Ecco tutto quello che devi sapere Google lancia YouTube Music e YouTube Premium Ci siamo: dopo vari rumor finalmente Google ha presentato ufficialmente il nuovo servizio YouTube Music, un concorrente […]

Arrivano Le Classifiche Musicali Su YouTube In Italia : YouTube musica classifica disponibile anche in Italia. YouTube: le Classifiche Musicali sbarcano anche in Italia. Diamo il benvenuto alle Classifiche Musicali YouTube in Italia: ecco dove trovarle, già disponibili all’ascolto. YouTube musica classifica YouTube ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo delle Classifiche Musicali in 44 Paesi, Italia compresa. Si tratta, come sottolinea Google nella presentazione ufficiale, di una vetrina ...

YouTube Music sta testando una nuova UI di riproduzione ed una funzione Coda : Google sta testando delle novità per YouTube Music, in particolare si tratta di una nuova UI per la riproduzione dei brani e di una nuova funzione Coda. Le nuove feature avranno il compito tutt'altro che agevole di colmare il gap con la concorrenza. Scopriamo insieme come cambia l'esperienza d'uso di YouTube Music, sperando che arrivi presto anche da noi. L'articolo YouTube Music sta testando una nuova UI di riproduzione ed una funzione Coda ...

