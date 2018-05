WWE Torino – Grande festa per Seth Rollins | Roman Reigns fa impazzire il Pala Alpitour

sportfair

: Fate sentire quanto è forte l’urlo del WWE Universe di Torino a @FinnBalor!!! #WWELive #WWETurin - WWE_Ufficiale : Fate sentire quanto è forte l’urlo del WWE Universe di Torino a @FinnBalor!!! #WWELive #WWETurin - angelnolimits : WWE fa impazzire Torino E Ronda Rousey tifa Juve - Tuttowrestling : WWE live Risultati di Torino -

(Di venerdì 18 maggio 2018) La WWE arriva aper una notte di grandi emozioni: tifatissimie Finn Balor,, Braun Strowman e Bobby Lashley strappano applausi nel main event: i risultati della serata Ilwrestling targato WWE ritorna in Italia per la tappa di. Le più grandi superstar del roster di RAW si sfidano sul ring delper una notte di grandi emozioni. Dopo l’introduzione iniziale fatta da Michele Posa e Luca Franchini, abili come sempre a scaldare l’arena stracolma di fan, è tempo di dare inizio al vero e proprio show. Ad aprire le danze sono ben 6 lottatori con un Six Man Tag Team Match che vede i campioni di coppia di Raw, Matt Hardy e Bray Wyatt, difendere la cintura dall’assalto di Rhyno e Heat Slater, e del ‘nuovo’ B-Team, il duo formato da Curtis Axel e Bo Dallas. Velocità, evoluzioni e spettacolo al potere con due pesi leggeri sul ring: nella ...