Wind All Inclusive Celebration | 30GB | 500SMS | 1000 minuti a 10€

Come Installare ADB Su Windows - macOS - e Linux | Guida Aggiornata : Guida download e installazione ADB su PC Windows, macOS, Linux. Come scaricare, Installare e configurare ADB nel modo più semplice e veloce possibile. ADB e Fastboot: la Guida definitiva per PC Windows, macOS, Linux Come Installare ADB su qualsiasi computer Oggi voglio dedicare una Guida a tutti gli utenti Android che ci seguono quotidianamente e che amano il […]

Bollette telefoniche - istruttoria Agcom su Tim e Wind. “Scarse informazioni sul ritorno alla tariffa mensile” : Per imporre alle compagnie telefoniche di tornare alle Bollette a 30 giorni era dovuto intervenire il Parlamento, con un emendamento inserito nella legge di Bilancio. Ma anche se le società si sono adeguate alle nuove regole, l’Agcom ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di Tim e Wind. Nel mirino sono finite le informazioni sulle modifiche tariffarie – scattate con il passaggio dalla fatturazione a 28 giorni a ...

Corri sull’acqua-Windsurf 4 Amputees all’Italian Slalom Tour a Torbole con Adaptive Windsurf : Adaptive Windsurf all’Italian Slalom Tour 2018 per un progetto unico al mondo che avvicina portatori di protesi e disabili allo sport del Windsurf Corri sull’acqua-Windsurf 4 Amputees, il primo e unico progetto al mondo che avvicina i portatori di protesi e disabili fisici allo sport del Windsurf, sarà presente quest’anno con Adaptive Windsurf all’Italian Slalom Tour a Torbole. La seconda tappa del Campionato Italiano di Slalom 2018, intitolata ...

Adaptive Windsurf all’Italian Slalom Tour 2018 [FOTO] : 1/6 ...

Tim e Wind - sanzioni in arrivo dall'Agcom per le fatture a 28 giorni : MILANO - L'Agcom, nell'ambito dell'attività di vigilanza sul ripristino della cadenza mensile della fatturazione e dei rinnovi delle offerte dei servizi di comunicazioni elettroniche, ha avviato un ...

Tim all’assalto di Wind Tre : chiamate illimitate e più di 30GB a 10€ : Tim all’assalto dei clienti Wind Tre con la migliore proposta mobile del mercato: Ten GO 31,6GB e chiamate illimitate a 10,82€. La tariffa può essere attivata in alcuni negozi oppure online con costi differenti. Scopriamo come attivarla e quali sono tutti i costi visibili e nascosti. Tim Ten GO + 21,7GB Free Dedicata ai clienti Wind Tre e, secondo indiscrezioni, anche ad alcuni operatori virtuali, la migliore tariffa Tim di sempre per ...

“Windows Phone ha fallito? Vi spiego io il perchè!” | [LA VOCE DEL POPOLO] : Dopo aver parlato dei pregi di Windows Phone nell’ultima puntata de “La VOCE del popolo”, quest’oggi affrontiamo un argomento toccato già diverse volte in questa testata: perchè Windows Phone ha fallito? A dar risposta a questa domanda, troviamo un utente già conosciuto in questa rubrica, Renato Pisani, il quale esemplifica le ragioni del fallimento di Windows Phone in 5 punti. Il fallimento commerciale di Windows Phone ...

Wind Music Awards 2018 : biglietti e artisti all’Arena di Verona : L’avvicinarsi della bella stagione porterà con sé una serie di eventi Musicali all’aperto. Uno degli appuntamenti più attesi si terrà all’Arena di Verona nel mese di giugno. Stiamo parlando dei Wind Music Awards, manifestazione Musicale nata nel 2007, durante la quale vengono consegnati riconoscimenti e premi agli artisti che si sono contraddistinti nel corso dell’anno. Le ultime edizioni hanno visto Carlo Conti e Vanessa Incontrada al timone, ...

Come installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL [Guida] : Abbiamo già visto negli articoli precedenti Come Ben Imbushuo, uno sviluppatore asiatico molto esperto nel modding dei Lumia, fosse riuscito ad installare Windows 10 on ARM sul suo smartphone. Dopo pochissimi giorni, lo stesso developer ha pubblicato su GitHub la prima vera guida su Come far eseguire la versione desktop di Windows 10 studiata per i processori ARM sul Lumia 950XL; quest’ultimo è l’unico dispositivo su cui è possibile ...

Windows 10 : i problemi del boot di April Update derivano dalle SSD : In questi giorni abbiamo discusso del recente problema che vede diversi utenti Windows 10 coinvolti in difficoltà nell’avviare i propri PC e tablet dopo aver effettuare l’aggiornamento ad April Update. Microsoft è restata in silenzio per diverso tempo ma, dopo diversi giorni, si è decisa finalmente a chiarire la questione ammettendo pubblicamente la presenza di un bug all’interno delle ultime build che causa, in svariate ...

Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali : Il tuo PC è troppo lento? Improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente? In molti casi puoi risparmiare tempo e fatica (dal cercare a tutti i costi una causa) reinstallando da zero Windows, avendo cura di non perdere i dati personali salvati nelle cartelle utente del sistema. In questa guida troverai Come ripristinare o reinstallare Windows […] Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali

Windows 10 on ARM : uno sviluppatore riesce a installarlo su un Lumia 950 : [Aggiornamento1 12/05/2018] A distanza di poco più di una settimana, lo sviluppatore Ben Imbushuo ha pubblicato un ulteriore video sul proprio account Twitter dove mostra il suo Lumia 950 XL con a bordo Windows 10 on ARM. Il progetto di modding, se così lo si può definire, procede a tutta velocità; ancora non è supportata la connessione ad Internet ma sembra trattarsi di un problema risolvibile in tempi relativamente brevi. The phone that can ...

Biagio Antonacci e Rita Ora ai Wind Music Awards all’Arena di Verona : aggiornamenti sugli ospiti italiani ed internazionali : Biagio Antonacci e Rita Ora ai Wind Music Awards 2018, tra i nuovi ospiti annunciati nelle scorse ore. I Wind Music Awards svelano il primo nome internazionale atteso a Verona a inizio giugno: è quello della cantante Rita Ora che, per la felicità di tutti i fan italiani, ha in programma una visita promozionale nel nostro Paese a giugno per partecipare ai Wind Music Awards. A comunicarlo ai fan è stata la stessa artista attraverso un post su ...

Come disinstallare programmi Windows 10 : disinstallare programmi è sicuramente una delle prime cose che si impara a fare non appena si prende un po’ di confidenza con il proprio PC, così da rimuovere i programmi che non ci interessano o che non utilizziamo più, da un po’ di tempo. Se sei alle prime armi con un PC e non sai […] Come disinstallare programmi Windows 10