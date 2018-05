Whatsapp e novità sui gruppi | ecco le quattro ‘rivoluzioni’ che miglioreranno la vita

Whatsapp per Windows 10 Mobile : la beta introduce novità per gli amministratori : [Aggiornamento1 17/05/2018] L’update è adesso disponibile anche per l’app stabile. Articolo originale, L’applicazione di WhatsApp beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nella mattinata un nuovo aggiornamento scaricabile direttamente dal Microsoft Store. La nuova versione, numerata 2.18.96, porta con sè numerosi fix di bug e una novità dedicata agli amministratori dei gruppi; come ...

Whatsapp - cambiano le chat di gruppo. Ecco tutte le novità : Indietro 17 maggio 2018 2018-05-17T10:15:09+00:00 ROMA – Whatsapp rivoluziona le chat di gruppo. Se per qualcuno le notifiche dei gruppi rappresentano un incubo, per altri, invece, sono uno strumento fondamentale per comunicare con più persone contemporaneamente. Proprio per questo, la chat di messaggistica istantanea ha introdotto delle nuove funzioni: dalla descrizione del gruppo alla ricerca […] L'articolo Whatsapp, cambiano le chat di ...

Whatsapp per Windows 10 Mobile : la beta introduce novità per gli amministratori : L’applicazione di WhatsApp beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nella mattinata un nuovo aggiornamento scaricabile direttamente dal Microsoft Store. La nuova versione, numerata 2.18.96, porta con sè numerosi fix di bug e una novità dedicata agli amministratori dei gruppi; come preannunciato da alcune indiscrezioni lanciate da WAbetaInfo settimane fa, gli admin possiedono adesso il potere di decidere se tutti ...

Whatsapp : tante novità per i gruppi - ecco cosa cambia : tante novità e funzioni per i gruppi WhatsApp: oltre al nome, ad esempio, sarà possibile aggiungere una descrizione, un breve testo all’interno della schermata “Info gruppo”. WhatsApp in un post precisa che si potrà “impostare lo scopo, le regole e l’argomento del gruppo“. Quando un nuovo utente entra nel gruppo, la descrizione viene visualizzata in cima alla chat. Gli amministratori inoltre potranno ora ...

Whatsapp/ Novità in arrivo per i gruppi : ecco cosa cambia con l'ultimo aggiornamento : WhatsApp, Novità in arrivo per i gruppi: ecco cosa cambia con l'ultimo aggiornamento. L'applicazione più scaricata in Italia si rinnova ed è pronta a nuove possibilità interessanti.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:22:00 GMT)

Tutte le novità Whatsapp sui gruppi con l’ultimo aggiornamento per iPhone e Android : L'ultima versione finale di WhatsApp per iPhone e Android sembra introdurre una serie di novità importanti per quanto riguarda la gestione dei gruppi di chat, di cui a seguire i dettagli. Si parte dalla descrizione della conversazione che pone in primo piano l'argomento principale del gruppo specifico, il regolamento e l'obiettivo generale: ogniqualvolta qualcuno venga aggiunto, la descrizione verrà esibita in evidenza. Passiamo poi alle ...

“Oh - finalmente!”. Whatsapp : ora tutto più wow. Una curiosa (e utile) novità che rende le nostre “chattate” più veloci e pratiche. Forse qualcuno l’avrà anche notato… Ci voleva - vero? : In questi ultimi giorni abbiamo parlato di WhatsApp, citando una strana catena di spam con un puntino nero e del testo nascosto che provoca il blocco temporaneo della chat. Ora però, dal servizio di proprietà di Marl Zuckerberg, arrivano altre novità in chiave dell’esperienza d’uso. L’app di messaggistica di Menlo Park ha infatti appena aggiunto il supporto alla riproduzione dei video provenienti da Instagram e Facebook direttamente ...

Whatsapp per Windows 10 Mobile si aggiorna con le novità della beta : L’applicazione stabile di WhatsApp si è appena aggiornata su Windows 10 Mobile alla versione 2.18.88 introducendo le novità implementate settimane fa nella variante beta. Changelog Quando avviate per la prima volta l’applicazione per inserire il numero telefonico, vi viene mostrato un avviso attraverso il quale WhatsApp informa che tutti gli utenti con un’età inferiore ai 16 anni non possono iscriversi alla piattaforma. Maggiori dettagli ...

Come guardare video Facebook e Instagram su Whatsapp. E tutte le altre novità : Il passaggio da un’app all’altra diventa sempre più veloce. L’ultima grande novità in arrivo con l’aggiornamento di WhatsApp è la possibilità di guardare i video di Instagram e Facebook in tempo reale: ogni volta che qualcuno ci invierà via chat un video da una delle due piattaforme si potrà infatti avviare direttamente e non servirà più chiudere l’una per passare all’altra. LEGGI ANCHEInstagram: Come ...

Tre novità per Whatsapp iPhone dopo l’aggiornamento 2.18.51 : a quando su Android? : Abbiamo dovuto attendere più del solito, ma finalmente oggi 7 maggio possiamo analizzare più da vicino un nuovo aggiornamento di Whatsapp per iPhone. dopo le novità condivise con voi a marzo su queste pagine, infatti, oggi tocca esaminare in ogni dettaglio la release 2.18.51 che ha visto la luce lo scorso 6 maggio 2018. In attesa che lo stesso trattamento venga riservato agli utenti in possesso di uno smartphone Android, proviamo a comprendere ...

Novità emoticon Whatsapp a maggio 2018 : ricerca con Top Emoji : Una gran bella Novità per le emoticon nWhatsApp è appena sbarcata sull'applicazione di messaggistica in questo maggio 2018. Per essere più precisi, si tratta della sua versione beta pensata per dispositivi con sistema operativo Android e per l'aggiornamento 2.18.133. La Novità riguarda una funzione di ricerca molto utile per gli utenti denominata, almeno in inglese "Top Emoji". La semplice funzione di ricerca delle emoticon WhatsApp è stata ...

Novità per Whatsapp : video-chiamate di gruppo - adesivi e pubblicità : WhatsApp si rinnova: la nota app di messaggistica potrebbe presto mostrare Novità agli utenti. Jan Koum, il cofondatore di WhatsApp, è uscito dal team a causa di dissidi interni: per lungo tempo si è opposto alla presenza di pubblicità nell’app, ed ora che è out, è ipotizzabile qualche Novità da questo punto di vista. Passando a qualcosa di più allettante, si fa un gran parlare delle video chiamate di gruppo: sarà presto possibile ...

