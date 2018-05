WESTWORLD - Recensione episodio 2x04 The Riddle of the Sphinx

WESTWORLD - Recensione episodio 2x03 "Virtù e Fortuna" : These violent delights have violent ends. Ancora una volta sentiamo qualcuno pronunciare le parole di Shakespeare, ma non si tratta più Dolores. L'episodio si apre con uno scenario esotico e inusuale e il primo pensiero va subito allo Shogunworld. In realtà capiamo quasi immediatamente che si tratta del Raj World, un parco con ambientazione dell'India britannica. In questo breve prologo assistiamo ad una ribellione degli hosts nel ...

WESTWORLD - Recensione episodio 2x02 "Reunion" : "Pieno di splendore". Così descriverei questo episodio, perché rappresenta veramente una miniera d'oro di risposte. Reunion risponde infatti a tante domande sulla realtà di WESTWORLD e finalmente ci mostra come tutto è cominciato. L'episodio si apre sul passato e ancora una volta con Dolores e Arnold che discutono, ma lo scenario è completamente diverso dal solito. Questa volta infatti è Arnold a guidare la conversazione, mostrandole il ...

WESTWORLD - Recensione episodio 2x01 "Journey Into Night" : Dopo due lunghissimi anni d'attesa il nostro parco preferito ha finalmente riaperto i battenti. Con Journey Into Night si dà inizio alla nuova stagione di WESTWORLD che già da questa season première apre molte "porte" (ci arriveremo) e aggiunge nuovi dubbi. Ma partiamo dall'inizio. Come avrete notato, gli opening-credits sono cambiati e al posto della solita donna che spara a cavallo troviamo un bufalo che, scappando, spacca una ...