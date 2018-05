Warren Buffett | valore azioni dipende da tassi interesse Nuovo record da 2011 per

Da Bill Gates a Warren Buffett - tutti contro i Bitcoin : Arrivano altri giudizi negativi sulle criptomonete. Anzi delle autentiche stroncature da parte di chi la moneta la controlla e da chi ha sempre creato ricchezza con attività reali. 'I Bitcoin sono una ...

Warren Buffett e Bill Gates contro i Bitcoin : "Veleno per topi al quadrato" : MILANO - L'esercito di coloro che avversano le criptovalute si arricchisce di due dei più ricchi uomini al mondo, uno dei quali è particolarmente noto per il fiuto negli affari . Warren Buffett e Bill ...

Berkshire Hathaway - Warren Buffett : ecco perchè non ho mai investito in Microsoft : perchè Warren Buffett non ha mai puntato su Microsoft? La risposta è arrivata dallo stesso investitore miliardario, che ha risposto da Omaha, Nebraska, dove sabato scorso si è tenuta l'assemblea degli ...

Warren Buffett esce da IBM - diventa terzo maggiore azionista di Apple : In occasione dell'assemblea degli azionisti di Berkshire Hathaway, che si è tenuta sabato 5 maggio a Omaha, in Nebraska, Warren Buffett ha reso noto di aver smobilizzato tutta la partecipazione ...

Warren Buffett : pentito su Google e Amazon. L'ammissione dell'oracolo di Omaha : Warren Buffett si pente di non aver investito in Alphabet, la holding a cui fa capo Google, e in Amazon. Lo ha ammesso lui stesso, in occasione dell'assemblea degli azionisti di Berkshire Hathaway, ...

Warren Buffett sconsiglia di comprare le criptovalute? 3 motivi per cui non dovreste dargli retta… : Tuttavia, se si guarda all'economia globale, è chiaro che la tecnologia sta diventando sempre più protagonista, fino a rivoluzionare il modo in cui funziona l'economia globale. I tipi di società in ...

La holding di Warren Buffett in rosso per la prima volta negli ultimi 9 anni : Berkshire Hathaway, la holding che fa capo a Warren Buffett, chiude il primo trimestre in rosso per la prima volta in nove anno. A causa dell’attuazione di nuove regole contabili che...