: Walmart batte Amazon e si porta a casa Flipkart: operazione record da 16 miliardi di $ - thexeon : Walmart batte Amazon e si porta a casa Flipkart: operazione record da 16 miliardi di $ - thexeon : Walmart batte Amazon e si porta a casa Flipkart: operazione record da 16 miliardi di $ - PioAlert : RT @OscardiMontigny: Con l'acquisizione del 77% di @Flipkart, @Walmart sigla un'operazione record da 16 miliardi di dollari. @Cor_Com #eCom… -

Volano del 33% nel primo trimestre leondella catena Usa di supermercati,che punta a competere con Amazon, trainando i profitti sopra le attese del mercato. L'utile per azione è stato di 1,4$, due centesimi in più rispetto al previsto. Ma il risultato non ha messo le ali al titolo perché l'utile netto si è ridotto a 905 mln da 2,134 mld di dollari nello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi,121,6 mld,sono in crescita del 4,4%, superiori di oltre un miliardo rispetto alle previsioni.(Di venerdì 18 maggio 2018)