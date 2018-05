trend-online

: Wall Street ancora giù con dubbi su politica commerciale - TrendOnline : Wall Street ancora giù con dubbi su politica commerciale - smilypapiking : RT @davcarretta: Prevedo molte lettere ai direttori dei giornali esteri da parte del M5S. Dopo i barbari del Financial Times, bastonate da… - smilypapiking : RT @davcarretta: Il Wall Street Journal sul governo M5S-Lega: Gli italiani hanno un genio tutto loro per sopravvivere pessimi governi. Cos… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Anche per l'ultima seduta della settimana si prevede una partenza all'insegna della cautela per la piazza azionaria americana. I futures sui principali indici viaggiano in rosso, ma mostrano ...