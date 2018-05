Volley | Zaytsev abbraccia Modena ' Sfida incredibile | onorerò la storia del club'

Volley - stasera Italia-Australia! Gli azzurri iniziano la stagione in amichevole : senza Zaytsev e Juantorena - si testa il gruppo : Oggi inizia la stagione della Nazionale Italiana di Volley maschile. Dopo una lunga attesa si torna finalmente in campo. Gli azzurri affronteranno l’Australia in un’amichevole al PalaCafiore di Reggio Calabria: grande pubblico per la prima uscita dei ragazzi di Chicco Blengini (domani la replica, sempre contro gli aussies a Catania) che si preparano alla Nations League e soprattutto al Mondiale casalingo. Si tratterà di una partita ...

Volley - Ivan Zaytsev firma per Modena/ Video - l'addio a Perugia e la nuova avventura : "Sfida incredibile" : Volley, Ivan Zaytsev firma per Modena: Volley, lo Zar lascia Perugia e indosserà i colori gialloblu per le prossime tre stagioni, "non vedo l'ora di iniziare"(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:24:00 GMT)

Video : Zaytsev si presenta ai tifosi del Modena Volley : Ora lo possiamo dire ufficialmente: Ivan Zaytsev è un giocatore di Modena. Ecco il Video in cui è lo stesso giocatore a parlare della sua prossima destinazione e a dare appuntamento ai tifosi:...Continua a leggere

Volley : Superlega - Ivan Zaytsev firma per Modena : Modena- Ivan Zaytsev è un nuovo giocatore di Modena Volley. 'Lo Zar' del Volley mondiale ha firmato con la società del Presidente Catia Pedrini un contratto triennale e ha scelto il numero 9 che lo ...

Volley - UFFICIALE : Ivan Zaytsev giocherà a Modena! Lo Zar opposto dei Canarini - troverà Julio Velasco : Ora è davvero UFFICIALE. Ivan Zaytsev è un nuovo giocatore di Modena. L’annuncio arriva direttamente dalla società che comunica di avere raggiunto l’accordo con l’atleta. Lo Zar giocherà da opposto con la casacca dei Canarini e tornerà così a ricoprire il suo ruolo prediletto, abbandonato nelle ultime due stagioni a Perugia dove ha giocato da schiacciatore vincendo scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il 29enne, icona ...

Volley - Ivan Zaytsev saluta Perugia. Il messaggio d’addio dello Zar : “Lo scudetto una storia d’amore senza fine” : Ivan Zaytsev ha ufficialmente dato il proprio addio a Perugia. Lo Zar ha salutato la società e i tifosi tramite un messaggio pubblicato sui social network. L’opposto della Nazionale lascia i Block Devils per cui ha giocato da schiacciatore vincendo scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Non ha parlato della sua nuova società ma manca solo l’ufficialità sul suo arrivo a Modena (sabato l’annuncio?). Questo il messaggio ...

Volley - Perugia ci crede «Zaytsev può restare» : Una cordata che rappresenta gran parte dell'economia umbra, dall'alimentare, al commercio all'aerospaziale , con la Umbragroup che uno dei leader mondiali del settore, . Abbiamo i bilanci in ordine ...

Volley - quanti soldi guadagna Wilfredo Leon a Perugia? Il giocatore più pagato al mondo. Gli stipendi dei big - da Zaytsev a Juantorena : Wilfredo Leon si conferma il pallavolista più pagato al mondo con un ingaggio di circa 900mila euro a stagione. Questa la cifra che prevede il contratto firmato con Perugia (biennale con opzione per il terzo anno) e che ha portato in Italia il giocatore più forte in circolazione: l’offerta di Gino Sirci era davvero irrinunciabile per lo schiacciatore che percepiva sostanzialmente un milione di euro allo Zenit Kazan con cui ha vinto quattro ...

Volley - il Mago e lo Zar : Julio Velasco e Ivan Zaytsev - il matrimonio da sogno per Modena. Il Guru e l’opposto per tornare a vincere : Il Mago e lo Zar, Julio Velasco e Ivan Zaytsev. Modena riparte da loro due, da due icone indiscusse della pallavolo: il Guru della panchina, capace di portare l’Italia alla vittoria di due Mondiali e cuore pulsante della Generazione dei Fenomeni, e lo Zar, simbolo del Volley attuale per carisma, personalità, notorietà. L’arrivo del maestro di La Plata alla corte di Catia Pedrini è già ufficiale, tra pochi giorni verrà siglata anche ...

Volley - Gino Sirci : “Ivan Zaytsev via da Perugia - illumineremo l’Italia con Leon”. Zar al passo d’addio - vola a Modena? : Ivan Zaytsev andrà via da Perugia dove invece arriverà Wilfredo Leon. L’annuncio è stato dato Gino Sirci, il Presidente dei Block Devils, al termine della Final Four della Champions League conclusa al terzo posto dagli umbri. Il vulcanico imprenditore è stato lapidario nelle dichiarazioni: “Zaytsev di certo andrà via, ha detto che se ne sarebbe voluto andare sin dall’inizio dell’anno. Noi illumineremo l’Italia con ...

Volley - Champions League 2018 : Perugia chiude al terzo posto - battuto lo ZAKSA. Ultima partita di Ivan Zaytsev? : Perugia ha conquistato il terzo posto nella Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils hanno sconfitto lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle per 3-2 (17-25; 29-27; 19-25; 25-23; 15-7) nella finalina di consolazione giocata alla Baskethall Arena di Kazan (Russia). I Block Devils, ieri sconfitti dallo Zenit in semifinale, chiudono con un altro podio continentale dopo il secondo posto dello scorso anno. Determinanti i 24 punti di Aleksandar ...

Volley - rottura tra Zaytsev e Perugia? : Lo schiacciatore pronto a cambiare aria per via del mancato rinnovo di contratto, il presidente Sirci lo smentisce

Volley : Superlega - Perugia e Zaytsev separazione in vista ? : Perugia- Si separeranno le strade di Ivan Zaytsev e della Sir Safety Perugia ? Semberebbe proprio di si, alla luce delle ultime esternazioni dello Zar che certamente non ha gradito il comportamento ...

Volley : Superlega - è rottura fra Zaytsev e Perugia? : PERUGIA - Si preannunciano giorni caldi per Ivan Zaytsev e per la Sir Safety Perugia, squadra con la quale lo 'Zar' ha appena vinto il campionato di Superlega e con la quale si appresta a disputare la ...