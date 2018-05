Volley | stasera Italia-Australia! Gli azzurri iniziano la stagione in amichevole | senza

oasport

: #volley Stasera il debutto stagionale dell'Italia! Gli azzurri sfidano l'Australia in amichevole a Reggio Calabria!… - OA_Sport : #volley Stasera il debutto stagionale dell'Italia! Gli azzurri sfidano l'Australia in amichevole a Reggio Calabria!… - fabridal : #BMVolley In tre festeggiano stasera la promozione in serie A2 maschile: Tipiesse Mokamore Bg, Gori Wines Prata Pn… - RadioGenteUmbra : Volley, l'Italchimici Foligno chiamata all'impresa: stasera arriva Monteluce -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Oggi inizia ladella Nazionalena dimaschile. Dopo una lunga attesa si torna finalmente in campo. Gliaffronteranno l’Australia in un’al PalaCafiore di Reggio Calabria: grande pubblico per la prima uscita dei ragazzi di Chicco Blengini (domani la replica, sempre contro gli aussies a Catania) che si preparano alla Nations League e soprattutto al Mondiale casalingo. Si tratterà di una partita pensata appositamente per fare un punto della situazione e per valutare il gruppo che per questa occasione dovrà scontare le assenze di Osmany Juantorena, Ivan Zaytsev, Massimo Colaci (li rivedremo il prossimo weekend in Serbia) ma anche di Filippo Lanza e Simone Anzani. A trascinare il sestetto sarà così Simone Giannelli, pronto a un’estate da protagonista in cabina di regia. Si farà un po’ di staffetta tra Andrea Argenta ...