Volley | Mano nella mano | anche Diouf va in Uganda per solidarietà

Beach Volley - World Tour 2018 Itapema. Olanda a tutto gas nella prima fase! Perusic/Schweiner non si fermano più! : Tanta Olanda nella prima fase, quella dedicata ai gironi, del torneo 4 Stelle di Itapema che non vede coppie azzurre in tabellone principale. Sono quattro le coppie olandesi a superare il primo turno con Varenhorst/Bouter e Brouwer/Meeuwsen che volano direttamente agli ottavi di finale, a poco più di due mesi dagli Europei in casa. Non si ferma la corsa della coppia ceca Perusic/Schweiner, allenata da Andrea Tomatis: I cechi vincono il loro ...