Volley | Italia-Australia 2-3 | azzurri sconfitti al debutto stagionale | ko nell’amichevole

LIVE Volley - Italia-Australia in DIRETTA : 1-2 - azzurri in affanno a Reggio Calabria : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Australia, amichevole di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

LIVE Volley - Italia-Australia in DIRETTA : 1-2 - azzurri in affanno a Reggio Calabria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, amichevole di Volley maschile. Debutto stagionale per la nostra Nazionale che scenderà in campo al PalaCaforio di Reggio Calabria: gli azzurri affronteranno gli aussies in un test importante in vista dell’inizio della Nations League (prossimo weekend in Serbia). Mancheranno Osmany Juantorena e Ivan Zaytsev, oltre a Filippo Lanza e Massimo Colaci. Il CT Chicco Blengini dovrà fare ...

LIVE Volley - Italia-Australia in DIRETTA : 1-0 - azzurri scatenati in amichevole

Volley femminile - Davide Mazzanti : “L’Italia migliora con la tecnologia : servizio - attacchi rapidi e tempi difensivi. Come crescerà la Nazionale” : L’Italia ha perso le prime tre partite della Nations League 2018 di Volley femminile, a Lincoln non è riuscita a tenere testa a Turchia, Polonia e USA ma va tenuto in considerazione che il gruppo era giovane e privo di diverse stelle Come Paola Egonu, Cristina Chirichella, Monica De Gennaro. Davide Mazzanti, CT della Nazionale, non si dimostra comunque preoccupato nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport visto che questo ...

LIVE Volley - Italia-Australia in DIRETTA : prima amichevole per gli azzurri verso la Nations League : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, amichevole di Volley maschile. Debutto stagionale per la nostra Nazionale che scenderà in campo al PalaCaforio di Reggio Calabria: gli azzurri affronteranno gli aussies in un test importante in vista dell’inizio della Nations League (prossimo weekend in Serbia). Mancheranno Osmany Juantorena e Ivan Zaytsev, oltre a Filippo Lanza e Massimo Colaci. Il CT Chicco Blengini dovrà fare ...

Volley - stasera Italia-Australia! Gli azzurri iniziano la stagione in amichevole : senza Zaytsev e Juantorena - si testa il gruppo : Oggi inizia la stagione della Nazionale Italiana di Volley maschile. Dopo una lunga attesa si torna finalmente in campo. Gli azzurri affronteranno l’Australia in un’amichevole al PalaCafiore di Reggio Calabria: grande pubblico per la prima uscita dei ragazzi di Chicco Blengini (domani la replica, sempre contro gli aussies a Catania) che si preparano alla Nations League e soprattutto al Mondiale casalingo. Si tratterà di una partita ...

Volleyball Nations League – Ancora un ko per le azzurre : Italia sconfitta dagli USA : Volleyball Nations League: niente da fare per l’Italia, gli Usa vincono 3-0 Nel primo round della Volleyball Nations League è arrivata la terza sconfitta per la nazionale Italiana femminile, 3-0 (25-21, 25-18, 25-21) contro le padrone di casa degli Stati Uniti. Per quasi tutta la gara le ragazze di Davide Mazzanti hanno dovuto subire il gioco delle campionesse mondiali, presentatesi al gran completo. Dopo due set molto complicati, nel terzo le ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-USA 0-3 - le pagelle delle azzurre. Mingardi-Pietrini per la scossa - Nazionale in crisi : Questa notte l’Italia è stata sconfitta dagli USA nella terza partita della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre sono purtroppo incappate nel terzo ko consecutivo, le Campionesse del Mondo si sono rivelate più forti di fronte al proprio pubblico. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in campo. OFELIA MALINOV: 5,5. La difesa americana è eccezionale ma purtroppo la sua distribuzione di gioco non è delle migliori, le ...

Volley - oggi Italia-Australia : gli azzurri partono da Catania con un’amichevole. Programma - calendario - orario d’inizio e tv : oggi venerdì 18 maggio si giocherà Italia-Australia, amichevole di Volley maschile. La nostra Nazionale farà il proprio debutto stagionale al PalaCalafiore di Reggio Calabria, gli azzurri muovono i primi passi verso la Nations League che scatterà il prossimo fine settimana in Serbia. Di fronte al proprio pubblico i ragazzi del CT Chicco Blengini vorranno iniziare con il piede giusto e partiranno con i favori del pronostico contro gli ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia travolta dagli USA - terza sconfitta consecutiva. Azzurre in difficoltà a Lincoln : terza sconfitta consecutiva per l’Italia nella Nations League 2018 di Volley femminile, la competizione internazionale che da quest’anno sostituisce il Grand Prix. Le Azzurre sono state battute dagli USA con un netto 3-0 (25-21; 25-18; 25-21) e sono così incappate nel terzo ko in tre giorni: la prima tappa del torneo, svoltasi a Lincoln, si è rivelata amara per le ragazze di Davide Mazzanti, ancora troppo discontinue e in difficoltà ...