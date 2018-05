Volley femminile | Nations League 2018 | Italia travolta dagli USA | terza sconfitta

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia cerca l’impresa contro USA. Dopo due sconfitte - sfida alle Campionesse del Mondo : Questa notte (ore 02.30) l’Italia scenderà in campo per la terza partita della Nations League 2018 di Volley femminile. A Lincoln, le azzurre sfideranno gli USA nell’incontro che chiude il trittico oltreoceano: Dopo le due sconfitte contro Turchia e Polonia, la nostra Nazionale è chiamata a una difficile reazione contro le padrone di casa che invece vorranno riscattare a tutti i costi l’inatteso ko contro il sestetto di ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Polonia 2-3 - le pagelle delle azzurre. Guerra e Sylla spingono - sofferenza in ricezione : L’Italia è stata sconfitta dalla Polonia per 3-2 nel secondo match della Nations League 2018 di Volley femminile. Seconda battuta d’arresto consecutiva per le azzurre dopo quella con la Turchia, le ragazze di Davide Mazzanti faticano in termini di continuità e sono mancate in ricezione. Di seguito le pagelle delle ragazze scese in campo. ANASTASIA Guerra: 7. Ancora una volta è la migliore delle azzurre con i suoi 19 punti (top ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-USA (18 maggio). Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Nella notte di giovedì 18 maggio si giocherà Italia-USA, terzo match della Nations League 2018 di Volley femminile. A Lincoln, in casa delle Campionesse del Mondo, le azzurre vanno a caccia del colpaccio contro una formazione che sembra decisamente più quotata: le ragazze di Davide Mazzanti dovranno davvero superarsi se vorranno ottenere un risultato di lusso contro Hill e compagne, tecnicamente più forte rispetto al nostro sestetto che ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia non si rialza - la Polonia passa al tie-break. Sylla e Guerra non bastano : Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia nella Nations League 2018 di Volley femminile. A Lincoln (USA) le azzurre sono state infatti battute dalla Polonia per 3-2 (21-25; 25-14; 19-25; 25-17; 15-12) e incappano nel secondo stop dopo quello all’esordio contro la Turchia. La nostra Nazionale conquista quantomeno il primo punto nel neonato torneo internazionale che sostituisce il Grand Prix ma, avanti 2-1, si era sperato di poter ...

Volley : A1 Femminile - Anne Buijs un'olandese per la Saugella Monza : Monza- Ancora un rinforzo di qualità per la Saugella Monza che ha ingaggiato per la prossima stagione Anne Buijs, schiacciatrice olandese proveniente dalla formazione turca del Nilufer. Per Buijs è un ...

Volley : A1 Femminile - per la panchina Bergamo ha scelto Bertini : Bergamo- La Zanetti Bergamo , dopo aver ufficializzato il rilancio delle proprie ambizioni ed i profondi mutamenti societari, sta lavorando per dare un nuovo assetto tecnico alla squadra in vista del ...

Polonia Italia/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Nations League Volley femminile) : diretta Polonia Italia: info Streaming video e tv del secondo match delle azzurre nella prima settimana della volley ball Nations League femminile. (Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:30:00 GMT)

Volley : la Lega Femminile e GICAM uniti per un grande progetto : La Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM di nuovo insieme con il progetto ‘Mano nella mano’: dal 2 al 9 giugno le più grandi star saranno in Uganda con l’equipe del Prof. Lanzetta Sarà presentata ufficialmente venerdì 18 maggio, nell’affascinante cornice del Samsung District, a Milano, la nuova missione in Uganda di Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM (Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano). Per il ...