ilgiornale

: Vitalizi, la riunione degli ex parlamentari: 'Da M5s vendetta, non giustizia' - francogarna : Vitalizi, la riunione degli ex parlamentari: 'Da M5s vendetta, non giustizia' -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Gli exsi sono dati appuntamento a Roma. Vogliono unire le forze contro "la battaglia di propaganda" del Movimento 5 Stelle sui. "È gigantesca presa in giroitaliani", hanno tuonato gli ex onorevoli promettendo di mettere in campo tutte le armi possibili per portare il caso davanti all'Alta Corte.Una assemblea a due passi da Montecitorio. Tra gli altri c'erano ex ministri come Nicola Mancino e Vincenzo Visco, excentristi come Angelo Sanza e Mrio Tassone, del Pd come Ugo Sposetti, di Forza Italia come Giuseppe Gargani e della Lega come Roberto Castelli. "Si mettano l'animo in pace - ha osservato il presidente dell'associazioneex, Antonello Falomi - grazie al supporto di illustri giuristi, di presidenti emeriti della Corte, di avvocati importanti, abbiamo individuato le strade e gli strumenti per arrivare più velocemente ...