Vitalizi | ex parlamentari pronti alla class action

Contratto di governo - accordo M5S-Lega per cancellare 350 parlamentari. Insieme a Vitalizi risparmi per 250 milioni : A partire da oggi, per i prossimi giorni, ilfattoquotidiano.it pubblicherà le analisi delle macroaree previste dal Contratto di governo redatto da Movimento 5 stelle e Lega. La prima puntata è dedicata ai costi della politica, da sempre cavallo di battaglia dei 5 stelle Vale circa 250 milioni l’anno il taglio ai “costi della politica” del Contratto di governo Lega-M5S. Quanto il riparto annuale del fondo per anziani non autosufficienti e ...

Contratto di governo - accordo M5S-Lega per cancellare 350 parlamentari. Da ricalcolo Vitalizi risparmi per 250 milioni : A partire da oggi, per i prossimi giorni, ilfattoquotidiano.it pubblicherà le analisi delle macroaree previste dal Contratto di governo redatto da Movimento 5 stelle e Lega. La prima puntata è dedicata ai costi della politica, da sempre cavallo di battaglia dei 5 stelle Vale circa 250 milioni l’anno il taglio ai “costi della politica” del Contratto di governo Lega-M5S. Quanto il riparto annuale del fondo per anziani non autosufficienti e ...

Vitalizi - la riunione degli ex parlamentari : "Da M5s vendetta - non giustizia" : Gli ex parlamentari si sono dati appuntamento a Roma. Vogliono unire le forze contro "la battaglia di propaganda" del Movimento 5 Stelle sui Vitalizi. "È gigantesca presa in giro degli italiani", hanno tuonato gli ex onorevoli promettendo di mettere in campo tutte le armi possibili per portare il caso davanti all'Alta Corte.Una assemblea a due passi da Montecitorio. Tra gli altri c'erano ex ministri come Nicola Mancino e Vincenzo Visco, ex ...

Vitalizi agli ex parlamentari : "L'operazione taglia-privilegi è partita" : I 5 Stelle, tramite un nota sul blog del Movimento hanno annunciato che "l’operazione taglia-privilegi è partita". Di cosa parliamo? Ovviamente del ricalcolo dei Vitalizi degli ex parlamentari, ovvero la rendita concessa...

È stato compiuto il primo passo per la cancellazione dei Vitalizi dei parlamentari : "Abbiamo mantenuto la promessa, nell'arco di soli 15 giorni il Collegio dei Questori ha presentato in Ufficio di Presidenza l'istruttoria sul ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari con il metodo contributivo. Si tratta di un lavoro di ricognizione e di valutazione degli elementi indispensabile per la delibera che sarà successivamente adottata, il primo passo per la cancellazione dei vitalizi. È stata inoltre ...

Vitalizi ai parlamentari : il M5Stelle ne annuncia l'addio categorico a maggio Video : Si continua a parlare di Vitalizi dei parlamentari, mentre il presidente della Camera Roberto Fico del #movimento 5 stelle ha avviato un’istruttoria alla Camera al fine di individuare una proposta di superamento dell’attuale sistema. A beneficiare delle pensioni d’oro non solo solo parlamentari, ma anche parte del personale impiegato negli organi dello Stato [Video] come la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale. Nel 2017 sono ...

Vitalizi ai parlamentari : il M5Stelle ne annuncia l'addio categorico a maggio : Si continua a parlare di Vitalizi dei parlamentari, mentre il presidente della Camera Roberto Fico del Movimento 5 stelle ha avviato un’istruttoria alla Camera al fine di individuare una proposta di superamento dell’attuale sistema. A beneficiare delle pensioni d’oro non solo solo parlamentari, ma anche parte del personale impiegato negli organi dello Stato (come la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale). Nel 2017 sono state ...

Vitalizi E PENSIONI/ La confusione di Boeri sui privilegi dei parlamentari : Tito Boeri è tornato ad attaccare i VITALIZI dei parlamentari, evidenziando che godono anche di un altro privilegio, relativo agli oneri figurativi. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 06:06:00 GMT)SPILLO/ Così la politica ha messo in stand-by il lavoro, di G. FavaDISOCCUPAZIONE/ Così le Agenzie per il lavoro possono combattere il precariato, di D. Zanda

La denuncia di Boeri : "Non solo Vitalizi - i parlamentari hanno anche un altro privilegio" : Quella contro i vitalizi non è una battaglia "solo simbolica" perché può portare a "risparmi importanti, nell'ordine dei 150 miliardi l'anno", ha detto il presidente dell'...

RIFORMA PENSIONI/ Oltre i Vitalizi un altro privilegio per i parlamentari (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 16 aprile. Oltre i vitalizi un altro privilegio per i parlamentari. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 07:17:00 GMT)

Vitalizi - Tito Boeri diventa grillino : 'Quanti soldi possiamo risparmiare sulle pensioni dei parlamentari' : Un ricalcolo contributivo dei Vitalizi dei parlamentari avrebbe portato a 'risparmi importanti, non solo simbolici, nell'ordine dei 150 milioni l'anno'. Così il presidente Inps Tito Boeri intervistato ...

Camera - Fico avvia l'istruttoria sui Vitalizi per ex parlamentari : Una delle prime iniziative di Roberto Fico nel suo nuovo ruolo di Presidente della Camera è stato quello di dare il mandato al Collegio dei Questori di avviare un'istruttoria e predisporre una proposta sui vitalizi degli ex parlamentari. È stato il questore anziano di Montecitorio Riccardo Fraccaro (anch'egli del Movimento Cinque Stelle) a spiegarlo oggi dopo la riunione dell'Ufficio di Presidenza:"Entro 15 giorni presenteremo una proposta ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Vitalizi - gli ex parlamentari chiedono confronto (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 10 aprile. Vitalizi, gli ex parlamentari chiedono confronto. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Fico avvia istruttoria sui Vitalizi degli ex parlamentari (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Fico avvia istruttoria sui vitalizi degli ex parlamentari. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 aprile(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:04:00 GMT)