Visore VR per smartphone | quale comprare

chimerarevo

: I visori per realtà aumentata potrebbero essere rilasciati da Apple nel 2021, almeno secondo il sempre ben informat… - GanimedeHub : I visori per realtà aumentata potrebbero essere rilasciati da Apple nel 2021, almeno secondo il sempre ben informat… - orsini70 : Piccola prova di Daydream View, il visore di Google per la realt? virtuale - Wir - BCRedway : furto Fiumicino Roma per @AeroportidiRoma sarei partito a febbraio (ma era marzo) avrei fatto denuncia x furto cont… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Negli ultimi tempi è sempre più ricorrente sentire parlare diAR ready e VR ready, ovvero che supportano la realtà aumentata e la realtà virtuale. Seppure molto simili, realtà aumentata e virtuale hanno delle differenze. Per realtà aumentata, si intende la manipolazione della percezione dei cinque sensi (in particolar modo visiva ed uditiva) tramite l’aggiunta di elementi ed informazioni attraverso dispositivi elettronici; La realtà virtuale è leggermente diversa da quella aumentata, perché permette all’utente di immergersi in ambientazioni completamente diverse da quelle reali. Qual è il vantaggio di queste “tecnologie” emergenti, oltre a quello ludico? Facciamo un esempio pratico: hai necessità di acquistare un mobile, ma non sei sicuro che questo possa abbinarsi agli elementi già presenti in camera. Grazie alla realtà aumentata, tramite la fotocamera del tuo, ...