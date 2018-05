Vincitore La Corrida di Carlo Conti Omar Verducci Monster ha vinto l' ultima

LA CORRIDA - CARLO CONTI : Vincitore / Ludovica Caramis la più sexy : trionfa Pasquale Lillo (Quinta puntata) : La CORRIDA , CARLO CONTI : VINCITORE : trionfa Pasquale Lillo che presenta un numero originale nel quale veste i panni di Pasquale e Pasqualina. Il pubblico approva.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:55:00 GMT)

LA CORRIDA - CARLO CONTI : Vincitore/ Successo per Pasquale e Pasqualina! (Quinta puntata) : La CORRIDA, CARLO CONTI: VINCITORE: grande Successo per Pasquale e Pasqualina che porta sul palcoscenico un'idea innovativa che viene apprezzata decisamente dal pubblico. (Quinta puntata)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 23:51:00 GMT)