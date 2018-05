Vincenzo De Luca shock contro De Magistris “E’ un mentitore | dovete sputargli in faccia

Giro d’Italia 2018 - senza Vincenzo Nibali - sarà Domenico Pozzovivo il faro della Bahrain Merida. Obiettivo top10 per il lucano : Al Giro d’Italia 2018 non sarà presente Vincenzo Nibali. Lo Squalo ha scelto di saltare la Corsa Rosa in questa stagione per puntare tutto su Tour de France e Mondiale di Innsbruck, che presenterà un percorso molto adatto alle sue caratteristiche. In questo Giro la Bahrain Merida punterà quindi su Domenico Pozzovivo per fare classifica. Lo scalatore lucano parteciperà per la nona volta in carriera alla Corsa Rosa, in cui il suo migliore ...

Giro d’Italia 2018 - senza Vincenzo Nibali - sarà Domenico Pozzovivo il faro della Bahrain Merida. Obiettivo top10 per il lucano : Al Giro d’Italia 2018 non sarà presente Vincenzo Nibali. Lo Squalo ha scelto di saltare la Corsa Rosa in questa stagione per puntare tutto su Tour de France e Mondiale di Innsbruck, che presenterà un percorso molto adatto alle sue caratteristiche. In questo Giro la Bahrain Merida punterà quindi su Domenico Pozzovivo per fare classifica. Lo scalatore lucano parteciperà per la nona volta in carriera alla Corsa Rosa, in cui il suo migliore ...

Napoli - lancio di sacchetti della spazzatura contro la foto di Vincenzo De Luca : Centinaia di sacchetti della spazzatura contro la Regione Campania e il governatore Vincenzo De Luca. Una 'sfiducia popolare' quella che la piazza napoletana ha portato sotto Palazzo Santa Lucia. A ...

Vincenzo De Luca : in Campania la camorra dietro al voto ai Cinquestelle : Ad un solo giorno dalla prima riunione ufficiale delle camere, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca , analizza il voto del Movimento 5 Stelle proprio nella sua regione spiegando il ruolo ...