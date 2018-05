Vile pestaggio | Baye Dame del GF ricoverato d' urgenza al pronto soccorso

Blastingnews

(Di venerdì 18 maggio 2018) Una brutta notizia di cronaca nera legata all'edizione in corso del Grande Fratello, il popolare reality show trasmesso dalle reti Mediaset e condotto da Barbara D'Urso., il concorrente al centro di molte bufere espulso dal gioco dopo le pesanti accuse di molestie nei confronti di Aida sarebbe stato vittima di una brutale aggressione. Non si conoscono al momento le cause e le dinamiche, così come al momento non sappiamo quali siano le sue reali condizioni di salute. La notizia è stata riportata dalle pagine online di molti quotidiani ma in maniera molto sintetica riportando un primo lancio di agenzia....