VIDEO Giro d’Italia 2018 | Elia Viviani vince a Nervesa della Battaglia! Esultanza

Giro d'Italia 2018 streaming VIDEO e tv : Elia Viviani! Vince lui! 13tappa Ferrara Nervesa : Diretta Giro d'Italia 2018 streaming video e tv 13tappa Ferrara-Nervesa della Battaglia: percorso e orari, altra giornata favorevole ai velocisti.

Giro d’Italia - a Imola è spettacolo : Bennett fa doppietta VIDEO : Doveva essere una delle giornate più tranquille di questo Giro d’Italia, [Video] una tappa da consegnare ai velocisti. Invece prima del traguardo di Imola la corsa ha riservato sorprese ed emozioni da battaglia vera. Il maltempo ha spezzato il gruppo, con diversi nomi importanti rimasti dietro che hanno rischiato grosso prima di tornare davanti. Mohoric ha poi fatto uno show nel finale, ma con uno spunto più da finisseur che da velocista Sam ...

Giro d'Italia 2018 - percorso 15^ tappa Tolmezzo-Sappada e info diretta tv VIDEO : La 101ª edizione del Giro d’Italia [Video] proporra' la Tolmezzo-Sappada come 15ª tappa domenica 20 maggio 2018. Si trattera' di una tappa dolomitica, caratterizzata da continui sali-scendi. I corridori saranno chiamati ad affrontare 4 GPM lungo il percorso di 176 Km, con arrivo in salita, seppur non troppo impegnativo come quello visto nel finale della tappa dello Zoncolan. Potrebbe essere l’occasione giusta per gli attaccanti, che avrebbero ...

Giro d’Italia – Giovanni Visconti leader del gruppo nella tappa di Filottrano : che gesto per Scarponi! [VIDEO] : Giovanni Visconti leader del gruppo nella tappa di Filottrano del Giro d’Italia: il bellissimo gesto del siciliano della Bahrain Merida Forti emozioni ieri, durante l’undicesima tappa del Giro d’Italia 101: la carovana in rosa è passata da Filottrano, città natale di Michele Scarponi, per omaggiare il ciclista italiano scomparso lo scorso anno dopo un terribile incidente stradale. Palloncini in cielo, striscioni e emozioni ...

Giro d’Italia : show di Yates a Osimo - ancora male Aru e Froome VIDEO : E’ ancora la maglia rosa Simon Yates a dare spettacolo nel finale della tappa numero undici del Giro d’Italia [Video], la Assisi – Osimo. Su un percorso paragonabile a quello di una grande classica e al termine di una corsa condotta a ritmi vertiginosi, il giovane britannico ha piazzato una stoccata da campione sulla rampa conclusiva di Osimo. Solo Tom Dumoulin è riuscito in qualche misura a contrastarlo e contenere l’esuberanza della maglia ...

Giro d'Italia - 14^ tappa San Vito al Tagliamento-Zoncolan : percorso e altimetria VIDEO : Nella giornata di sabato 19 maggio 2018 si correra' la 14ª tappa del 101° Giro d’Italia [Video]. La carovana rosa andra' da San Vito al Tagliamento al Monte Zoncolan, lungo un percorso impegnativo di 186 Km. L’arrivo in cima a 1.730 metri sara' uno dei più attesi di questa edizione, con lo scontro tra i big della classifica della Maglia Rosa sulle dure pendenze che caratterizzano questa salita. Potremmo vedere grossi distacchi al traguardo, ...