VIDEO Fabio Fognini sfiora l’impresa con Rafael Nadal a Roma | gli highlights della partita

Internazionali d'Italia 2018 Fognini Gojowczyk (6-4 6-4): Fabio ai quarti! Fabio Fognini batte il tedesco Gojowczyk e si qualifica ai quarti di Roma, aspettando uno tra Rafa Nadal e Denis Shapovalov

Giro d’Italia - ecco i motivi dello scarso rendimento di Fabio Aru VIDEO : Anche la seconda settimana di Giro d’Italia [Video]sta mettendo a nudo in maniera spietata le difficolta' di Fabio Aru. Giorno dopo giorno lo scalatore sardo sta accumulando sempre più ritardo in classifica, lasciando l’impressione di un corridore che non è in grado di far girare la propria corsa nonostante l’impegno profuso. Sul Gran Sasso il capitano della UAE Emirates si è staccato da tutti i diretti rivali per la classifica generale, ed ...

VIDEO Fabio Fognini - gli highlights della vittoria su Dominic Thiem a Roma! : Fabio Fognini è stato letteralmente strepitoso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma e ha sconfitto Dominic Thiem qualificandosi così agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2018. L’azzurro ha demolito l’austriaco grazie a una prestazione fantastica e può proseguire la propria avventura nella capitale. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. (foto profilo Twitter ...

VIDEO Dominic Thiem impazzito : perde con Fabio Fagnini e spacca la racchetta! Attrezzo disintegrato a Roma : Dominic Thiem è letteralmente impazzito sul finire del match che ha perso contro Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia. L’austriaco era infatti sotto 5-3 nel terzo set, ha perso un punto con il ligure e ha scatenato tutta la sua furia sulla racchetta: l’ha picchiata fortemente sulla terra rossa di Roma, con tre colpi potentissimi che hanno letteralmente disintegrato l’Attrezzo. L’ha poi concessa al pubblico ...

Internazionali d'Italia 2018 Fognini Thiem (2-1): grande vittoria di Fabio! Fabio Fognini elimina Thiem, finalista a Madrid, e vola al terzo turno del torneo di Roma. Si attende l'esordio di Rafa Nadal

Giro d'Italia - Beppe Saronni bacchetta Fabio Aru VIDEO : Dopo appena nove tappe, il Giro d'Italia di Fabio Aru sembra gia' irrimediabilmente compromesso. Lo scalatore sardo è apparso sempre in difficolta' [Video], sempre sulla difensiva e a volte incapace anche di limitare i danni. Nonostante l'impegno e la generosita', il capitano del Team UAE Emirates ha palesato una condizione tutt'altro che brillante. La sua posizione in classifica è molto lontana dalle aspettative della vigilia, con un ritardo di ...

Atp Madrid 2018 Fognini Mayer (3-6 4-6): Fabio eliminato - tocca a Lorenzi. Fabio Fognini eliminato al primo turno da Leonardo Mayer, gioca anche Paolo Lorenzi

Giro d'Italia - gli obiettivi e le ambizioni di Fabio Aru VIDEO : Mancano ormai pochissimi giorni alla partenza del Giro d'Italia [Video], edizione 2018, obiettivo primario della stagione del Campione Italiano in carica, #Fabio aru. I progetti di Aru Il “Cavaliere dei Quattro Mori”, che aveva dovuto saltare il Giro l'anno scorso a causa di un infortunio, quest'anno ha puntato tutte le sue carte proprio sulla corsa rosa, impostando la propria preparazione stagionale in modo tale da giungere all'appuntamento ...

Ciclismo : Fabio Felline costretto ad un lungo stop VIDEO : Una brutta notizia per i tifosi di #Fabio Felline e per tutti gli appassionati di #Ciclismo, il ciclista della Trek Segafredo non partecipera' alle classiche delle Ardenne e con tutta probabilita' difficilmente lo vedremo alla partenza del prossimo Giro d'Italia. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dallo staff medico della Trek Segafredo, svelando il difficile momento dell'atleta torinese classe 1990. Un lungo stop previsto per ...

Tour of the Alps - Fabio Aru : 'Manca qualcosa' VIDEO : Sulle tortuose e impegnative strade del #Tour of the Alps #Fabio aru è alla ricerca delle sensazioni e della condizione migliore con cui poi presentarsi al via del Giro d’Italia. Il capitano della UAE Emirates ha avuto un avvio di stagione non proprio esaltante, in cui solo in una tappa della Tirreno Adriatico lo si è visto tra i protagonisti. Aru si è poi ritirato alla Volta Catalunya per i postumi di una caduta, e si è preparato in altura ...

Giro d'Italia - Fabio Aru si sta preparando in altura VIDEO : #Fabio aru si sta allenando in maniera molto intensa per il #Giro d'Italia, che partira' il 4 maggio da Gerusalemme. Una preparazione in altura Il “cavaliere dei Quattro Mori” ha optato per un percorso di preparazione in altura, individuando Tenerife come localita' ideale. I chilometri che il Campione d'Italia in carica sta mettendo nelle gambe interessano in particolare le strade del vulcano Teide; Aru intende quindi perfezionarsi sul suo ...

Fiat Panda e Fabio Rovazzi : è “Pandemonio” a Milano! – FOTO/VIDEO : Indietro 30 marzo 2018 2018-03-30T10:23:44+00:00 ROMA – E’ “Pandemonio” a Milano con Panda City Cross e Fabio Rovazzi.Lo straordinario evento, andato in scena il 29 marzo in Piazza XXV Aprile, ha permesso di ammirare da vicino il crossover urbano targato Fiat e di regalare ai fan un selfie con l’artista. Già dal mattino Milano si […]

Fabio Aru si ritira - gli aggiornamenti sull'infortunio e il Giro d'Italia VIDEO : Tempi duri per #Fabio aru che è costretto a ritirarsi dalla Volta di Catalunya. Il corridore sardo era caduto nella prima tappa della mini corsa a tappe e le conseguenze sembravano lievi. Poi il dolore alla gamba ha continuato ad aumentare e da qui la decisione del Cavaliere dei Quattro Mori di ritirarsi dalla corsa. Aru si sottoporra' ad una risonanza magnetica a Barcellona presso la Clinica Sagrada Familia, per capire l'entita' dell'infortunio ...

UeD : Nicole Mazzoccato e Fabio Colloricchio - dalla crisi ad un futuro insieme VIDEO : Ritorniamo a parlare di gossip e di tutto quello che succede agli ex protagonisti di #Uomini e donne. Oggi infatti ci occuperemo di una delle coppie [Video] più te e più longeve del programma di Maria De Filippi, quella composta da #Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato. I due giovani nelle scorse ore infatti hanno rilasciato una lunga intervista in cui hanno deciso di parlare di sé e dei loro progetti futuri. Ma vediamo insieme di cosa stiamo ...