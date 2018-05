Viadotti dei record - Dal ponte di Putin a Calatrava a Cosenza

quattroruote

(Di venerdì 18 maggio 2018) Con i suoi diciannove chilometri, ildi Crimea, appena inaugurato, ha scavalcato il "Vasco de Gama" (di 17,2 km), sul fiume Tago in Portogallo, diventando il più lungo dEuropa. Unopera grandiosa, costata circa 3 miliardi di euro e addirittura conclusa con circa sei mesi di anticipo sul tempo previsto, che permette di viaggiare tra la Russia e la penisola annessa quattro anni fa con un referendum controverso, senza passare dallUcraina (che rivendica la Crimea) o essere costretti a prendere un traghetto. Per essere precisi, il Krymski most (come si chiama in russo) collega Kerc, sulla penisola, alla regione di Krasnodar. Durante linaugurazione, a sottolinearne limportanza geopolitica, il presidente Vladimirha guidato un camion russo da una parte allaltra del, che tra laltro ospita anche una linea ferroviaria. LUcraina si era opposta alla costruzione del ...