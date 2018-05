Via libera del Consiglio federale della Lega al contratto in attesa dei gazebo

Consiglio Lega - Via libera a "contratto" : 16.33 Il Consiglio federale della Lega ha dato un sostanziale via libera al contratto di governo con il Movimento 5 Stelle. La riunione, che non si è conclusa con una votazione formale, si sarebbe svolta in un clima "disteso e positivo", come riferito dal responsabile comunicazione del partito, Morelli. L'ultima parola sull'intesa è affidata comunque al responso della consultazione della base tramite i gazebo che saranno allestiti nelle ...

Molestie verbali - in Francia primo Via libera per la legge sulla violenza sessuale : Il vortice Weinstein continua a colpire. Anche indirettamente. E tra poco non lascerà più scampo nemmeno a quei bonaccioni che lungo la strada si abbandonano a complimenti dopo il passaggio di qualche ...

Vaccini amici delle persone con diabete - Via libera ai nuovi anti-colesterolo : Le vaccinazioni entrano a pieno titolo anche nelle raccomandazioni degli standard di cura del diabete mellito, le linee guida italiane redatte in maniera congiunta dalle due società scientifiche SID e AMD. Non solo anti-influenzale e anti-pneumococcica, ma anche i Vaccini anti- morbillo-parotite-rosolia, anti-varicella-zoster e anti-meningococco sono raccomandati nei soggetti con diabete. Tra le novità della terapia spuntano e la bocciatura ...

Tanzania : Via libera alla diga - allarme per la riserva di Selous - patrimonio UNESCO : L'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha lanciato un appello al presidente della Tanzania, John Magufuli, riguardo "l'impatto devastante e ...

L'accusa rinuncia a ricorso sulla riabilitazione : Via libera alla ricandidatura del Cavaliere : Milano - Le ultime, flebili speranze di chi voleva tenere Silvio Berlusconi fuori dal Parlamento e dal governo grazie alla legge Severino svaniscono nel primo pomeriggio di ieri. La Procura generale ...

Cyber security - da CdM Via libera a decreto su sicurezza reti : Teleborsa, - Disco verde dal Consiglio dei Ministri al decreto legislativo attuativo della direttiva europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Il decreto recepisce la direttiva UE ...

ACSM-AGAM - Via libera da assemblea a progetto di integrazione tra multiutility : Teleborsa, - Si concretizza il progetto di partnership tra alcune utilities del Nord Ital i a . L'assemblea straordinaria di ACSM-AGAM ha approvato la fusione per incorporazione di A2A Idro4, ACEL ...

CdM - Via libera all'attuazione della direttiva UE su distribuzione assicurativa : Teleborsa, - Via libera dal Consiglio dei Ministri all'attuazione della direttiva UE relativa alla distribuzione assicurativa. Il decreto introduce significative novità al fine di allineare la ...

Riabilitazione Berlusconi : Procura generale di Milano non si oppone - Via libera per Silvio : La Procura generale di Milano aveva quindici giorni di tempo per esprimersi sulla decisione del Tribunale di Sorveglianza, che ha sancito la Riabilitazione dell'Ex Cavaliere, nonché ex Premier e ...

Stop alle fototessere - Via libera ai selfie : Le cabine per fototessere nate intorno agli anni '60 le vediamo ancora in giro. Queste davano (e continuano a dare) la possibilità di fare qualche autoscatto da soli, da mettere poi nei vari documenti. Il procedimento era molto semplice: entrare in cabina, sedersi e aggiustare il seggiolino, cercare la giusta espressione (mai semplice da indovinare), e scattare; ma mai una volta si è usciti contenti di quei quattro scatti, in cui si trovano ...

Viaggi & Turismo : dalla Sardegna al Veneto passando per la Basilicata e la Romagna - il mare libera la mente : L’odore di salsedine, il suono delle onde che si infrangono sul bagnasciuga, la piacevole sensazione di camminare a piedi scalzi lungo la riva, sulla sabbia morbida accarezzata dai flutti. Un’esperienza di benessere che non ha eguali, soprattutto al sorgere del sole, quando il silenzio intorno e lo spettacolo dei colori dell’aurora rendono tutto più magico, o al tramonto, quando la brezza rinfresca la pelle riscaldata dal sole del giorno. Ecco ...

Il rilancio del patto Salvini-Di Maio : Via libera del M5S a un euroscetticismo forte - e un grillino per primo a Palazzo Chigi nella staffetta : La notizia è che entrambi i contraenti del potenziale patto M5S-Lega, ieri sera tardi, sono tornati a dire che ci saremmo quasi, «siamo a un passo» (parole di Di Maio). Nonostante in realtà l’atteggiamento pubblico della Lega sia stato molto, molto critico e quasi pessimista per due giorni interi, lunedì (il giorno delle consultazioni al Quirinale)...

Pensioni - Via libera a cumulo previdenziale tra Inps e Casse professionali : Teleborsa, - Diventa operativo il cumulo previdenziale tra l'Inps e le Casse professionali. L'annuncia arriva dall'Inps che sottolinea che "sono operativi gli accordi con Enpam , Ente Nazionale di ...