Verona | assessore Bertocco | confermata liberazione Farah | pronti ad accoglierla

Tav : assessore veneto - per Brescia- Verona impegno a limitare impatto cantieri (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Abbiamo raccolto le istanze dei vari Comuni toccati dal tracciato per rendere il meno impattanti possibile le lavorazioni – ha aggiunto De Berti –, contribuendo in modo decisivo al complesso iter approvativo di questo stralcio funzionale e facendo da interfaccia tra gli

Tav : assessore veneto - per Brescia- Verona impegno a limitare impatto cantieri : Verona, 20 apr. (AdnKronos) - Si è svolto stamane, nella sala consiliare del Comune di Peschiera del Garda (Verona), un incontro con i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana per esaminare le soluzioni progettuali approvate dal CIPE dei lavori per la realizzazione del lotto Brescia-Verona della li

Tav : assessore veneto - per Brescia- Verona impegno a limitare impatto cantieri : Verona, 20 apr. (AdnKronos) – Si è svolto stamane, nella sala consiliare del Comune di Peschiera del Garda (Verona), un incontro con i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana per esaminare le soluzioni progettuali approvate dal CIPE dei lavori per la realizzazione del lotto Brescia-Verona della linea Alta Velocità/Alta Capacità Torino-Venezia. L’appuntamento, convocato dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti ...

Tav : assessore veneto - per Brescia- Verona impegno a limitare impatto cantieri (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Abbiamo raccolto le istanze dei vari Comuni toccati dal tracciato per rendere il meno impattanti possibile le lavorazioni ‘ ha aggiunto De Berti ‘, contribuendo in modo decisivo al complesso iter approvativo di questo stralcio funzionale e facendo da interfaccia tra gli Enti locali, il Ministero e Rete Ferroviaria Italiana al fine di assicurare la sostenibilità ambientale ...

Trasporti : assessore Verona - per sicurezza sui bus telecamere e controlli con i 'rangers' (2) : (AdnKronos) - "Misure queste ultime che abbiamo chiesto all'azienda di Trasporti di aumentare decisamente, così da garantire al massimo la sicurezza sui mezzi pubblici". "E i primi dati di customer satisfaction da parte degli utenti ci danno ragione: i cittadini veronesi si ritengono ragionevolmente

Trasporti : assessore Verona - per sicurezza sui bus telecamere e controlli con i 'rangers' : Verona, 16 apr. (AdnKronos) - "Fin da subito la nostra amministrazione ha affrontato il problema della sicurezza sui mezzi di trasporto locale per utenti e lavoratori. Attualmente tutti i bus urbani sono dotati di un impianto di video sorveglianza ed è in fase di ammodernamento anche il parco mezzi