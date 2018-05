Verissimo | intervista esclusiva a Monica Bellucci | “Le donne devono liberarsi dalla paura

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite del programma per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite di Verissimo per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...

“Povera Mia…”. Alessia Marcuzzi commossa per la figlia. Durante l’intervista a ‘Verissimo’ la “condottiera” dell’Isola dei famosi non ha trattenuto le lacrime - Quel fatto lì l’ha proprio toccata nel profondo : Alessia Marcuzzi, regina dell’Isola dei famosi e destinataria di complimenti e critiche, è tornata a Verissimo per fare un bilancio dell’ultima edizione del suo reality. Impossibile non parlare del canna-gate, che è la questione che ha tenuto banco più di tutte quest’anno. e la presentatrice si è commossa Durante l’intervista con Silvia Toffanin. La Marcuzzi non ha apprezzato gli attacchi gratuiti nei suoi confronti, che poco ...

“Non posso pensarci”. Lacrime per Federica Panicucci durante l’intervista a ‘Verissimo’. Anche Silvia Toffanin non riesce a trattenere la commozione e prova a confortarla. Cosa è successo in studio : Lacrime per Federica Panicucci a ‘Verissimo’. Non sono giorni facili per lei, messa al centro di una strana voce che voleva la chiusura del suo programma ‘Mattino 5’. A due anni dall’ultima intervista, la conduttrice è tornata ospite di Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista la Panicucci ha parlato a lungo del padre morto lo scorso anno a causa di una brutta malattia. Un tasto ancora dolente per Federica, che ...

Belen Rodriguez/ Dopo l’intervista di Verissimo arriva la Pasqua relax : ecco dove e con chi : Belen Rodriguez, la showgirl argentina Dopo la sua ospitata a Verissimo insieme al suo clan, si è concessa una bella vacanza Pasquale tra le campagne toscane, ecco con chi è andata.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:30:00 GMT)

Francesco Monte e Paola innamorati a Verissimo : i dettagli dell'intervista Video : Francesco Monte [Video] e la bella madre natura #Paola di benedetto sono stati invitati nel programma ''#Verissimo'' condotto da Silvia Toffanin. La neo coppia, per la prima volta hanno rilasciato un'intervista insieme: cosa pensera' Eva Henger dei due giovani ragazzi? L'ex pornostar infatti aveva incolpato entrambi di aver fumato delle canne all'interno del reality de ''L'Isola dei Famosi 2018'', ma dopo parecchie copertine e programma ...