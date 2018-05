Venezia : il questore chiude il Bingo per 15 giorni : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) – Nella mattinata di oggi gli uomini della Questura di Venezia hanno proceduto a notificare ai titolari della sala giochi ‘Bingo Venezia” e del bar al suo interno ‘Snack Bar Bingo Venezia” il decreto del questore, Vito Gagliardi con il quale è stata disposta la sospensione in applicazione dell’art. 100 del TULPS., per ciascun esercizio, dell’attività per 15 giorni. Situati ...

Venezia : linea dura questore per sicurezza negli stati - daspo a carico tifosi mestrini : Il questore di Venezia Vito gagliardi oggi ha emesso 2 D.A.SPO, per la durata di 2 anni ciascuno, nei confronti di due mestrini, che si sono resi responsabili di condotte antisportive durante la partita di calcio Mestre- Fermana, disputatasi a Portogruaro il 27 gennaio scorso. Gli episodi avvenuti nelle fasi di deflusso delle tifoserie dallo stadio in occasione della partita avevano già condotto all’irrogazione di 17 D.A.SPO, per durate ...