Venezia | dal primo giugno parte il car sharing ibrido Yuko with Toyota

Venezia : rumena tenta truffa in banca - arrestata dalla Polizia : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - Lunedì sera il direttore di una banca del centro di Mestre si è rivolto al Commissariato di zona per segnalare il caso sospetto di una donna che si era appena presentata per aprire un conto. La donna era arrivata a ridosso della chiusura della filiale e aveva presentat

Venezia - donna attaccata da un gabbiano e ferita al labbro : in ospedale : Stava passeggiando al sole di metà maggio nei pressi del ponte di Santiago Calatrava a Venezia. Erano le 10.40 di un tranquillo giovedì mattina quando la signora Debora Lucatello, sulla strada per andare alla scuola del figlio dove aveva un colloquio con un professore, ha avuto l'idea di fare uno spuntino e ha estratto una noce dalla tasca. Passeggiando, ha avvicinato il frutto alle labbra quando all'improvviso è stata aggredita da un gabbiano ...

Venezia - tragedia sui binari : noto ristoratore travolto e ucciso dal treno : tragedia a Preganziol , Venezia, sulla linea ferroviaria Treviso-Venezia , dove ha perso la vita Francesco Zorzetto, 49 anni, noto ristoratore a Venezia , dove per anni ha gestito La Cantina in Strada ...

Venezia : giovane donna aggredita dal compagno si difende accoltellandolo : Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - Attorno alla scorsa mezzanotte, i poliziotti della Squadra Volante, su richiesta del 118, sono intervenuti a Mestre, per una violenta lite tra conviventi. Giunti nell’appartamento gli agenti hanno trovato la cucina a soqquadro e numerosi elementi che hanno consentito di

Friuli-Venezia Giulia - 14enne lanciava oggetti dal cavalcavia : ferito un motociclista : Secondo alcuni testimoni, il giovane agiva con alcuni coetanei, buttando sulla strada delimitatori di velocità e altri oggetti.Continua a leggere

“Differenziamo i rifiuti durante le feste popolari” : parte dal Friuli Venezia Giulia la campagna per le Ecosagre : Organico, carta, plastica, vetro e lattine. Fare la raccolta differenziata durante le molte feste e sagre cittadine che vengono organizzate dimezza la produzione del rifiuto indifferenziato. Net Spa, la più grande azienda pubblica attiva nell’igiene ambientale in Friuli Venezia Giulia, lancia anche quest’anno l’Ecosagra, campagna per sensibilizzare sull’importanza di differenziare in modo corretto i rifiuti anche in un momento di festa. «Net, in ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : Venezia e Avellino per la storia. La Reyer parte dal +8 dell’andata : Comunque vada, sarà una serata storica al Taliercio. Reyer Venezia e Sidigas Avellino si affronteranno nella finale di ritorno della FIBA Europe Cup entrambe alla ricerca del primo successo fuori dai confini nazionali. La favorita è la squadra di casa, forte del +8 maturato la scorsa settimana in Irpinia nella gara di andata, ma ci sono 40′ da giocare, che possono ribaltare completamente l’esito. Perché il margine consente sì a ...

Friuli Venezia Giulia - affluenza finale oltre il 49%. Spoglio dalle 8 | : oltre un milione di elettori chiamati alle urne per le elezioni regionali. Si rinnovano anche le amministrazioni di 19 comuni, di cui due - Udine e Sacile , Pordenone, - con oltre 15 mila abitanti

Elezioni in Friuli Venezia Giulia : ha votato il 49 - 04%. Spoglio dalle 8 di lunedì : Quattro i candidati presidente: Massimiliano Fedriga, del centrodestra, Sergio Bolzonello, del centrosinistra, Alessandro Fraleoni Morgera, del M5s e Sergio Cecotti del Patto per l'Autonomia

Volley : dal Colosseo a Piazza Venezia - in 6000 per il Memorial Favretto : In questa edizione i piccoli atleti hanno conosciuto Andrea Lucchetta , un vero e proprio idolo del Volley azzurro: campione del mondo nel 1990, protagonista della generazione dei fenomeni e oggi ...

Venezia - blitz dei No global : rimosso il tornello ferma turisti dal ponte di Calatrava : Una trentina di giovani No global - guidati da Tommaso Cacciari, leader dei Centri sociali Veneziani - ha rimosso oggi in tarda mattinata a Venezia uno dei due varchi che il Comune aveva posto per ...