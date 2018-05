Venerdi 18 Maggio sui canali Sky Cinema HD

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 18 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 18 maggio 2018: Fra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) la distanza sembra sempre maggiore, intanto Vittorio (Amato D’Auria) tenta di accorciare quella fra lui e Anita (Ludovica Bizzaglia) ma la cosa risulterà piuttosto difficile e così il giovane Del Bue è costretto a ricorrere a soluzioni estreme… Senza che Marina (Nina Soldano) lo sappia, Roberto (Riccardo ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 18 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 18 maggio 2018: Saul ha un difficile dialogo con Francisca Montenegro e le confessa di amare Julieta. La reazione della matriarca, però, è assai violenta… Dopo la dura discussione con Saul, Donna Francisca ha un ictus e deve essere immediatamente condotta in ospedale… Raimundo, prima di accompagnare Francisca in ospedale, ordina a Saul e Prudencio di occuparsi della Villa… Da ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 18 e lunedì 21 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 18 e lunedì 21 maggio 2018: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) rivela a Ridge (Thorsten Kaye) di essere estremamente in ansia per Liam (Scott Clifton), per via del suo forte disaccordo con il padre. Maya (Karla Mosley), piuttosto gelosa del legame che si è stabilito tra Nicole (Reign Edwards) e la piccola Lizzy, chiede a Rick (Jacob Young) di trasferire sua sorella e Zende (Rome Flynn) a Parigi. Bill ...

Anticipazioni Quarto Grado - puntata di venerdì 18 maggio : Nuovo appuntamento, venerdì 18 maggio, in prima serata su Retequattro, con Quarto Grado il programma d’inchiesta condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Anticipazioni Quarto Grado, 18 maggio: La condanna ad Antonio Logli al centro della puntata Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, parte dalle Aule di Tribunale di Firenze, dove si è consumato l’ultimo atto del processo di appello contro Antonio Logli. L’uomo è accusato ...

MotoGP - GP Francia 2018 : prove libere (venerdì 18 maggio). Programma - orari e tv : Venerdì 18 maggio si disputeranno le prove libere del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. A Le Mans inizierà un weekend determinante per il campionato: Marc Marquez ha piazzato un allungo importante in classifica generale ma su questo circuito si può riaprire la lotta. Valentino Rossi si presenta combattivo e vuole tornare ai massimi livelli, Maverick Vinales vuole rispondere presente ma soprattutto si attendono risposte ...

Piacenza e provincia : gli eventi nel weekend da venerdì 18 a domenica 20 maggio : Previsti concerti, mostre, esibizioni di ballo, spettacoli teatrali, degustazioni, aperitivi e cene a tema per una notte davvero magica. 2. In contemporanea alla Notte Blu la Notte Europea dei Musei ...

Le previsioni meteo per domani - venerdì 18 maggio : Un generale brutto tempo da mattina a sera, in tutta Italia, cui seguirà un rasserenamento The post Le previsioni meteo per domani, venerdì 18 maggio appeared first on Il Post.

Gino Castaldo venerdì 18 maggio alle 21 a Officina Pasolini : Prosegue la ricca programmazione primaverile di Officina Pasolini, HUB culturale della Regione Lazio. Spettacoli, concerti e incontri speciali, tutti rigorosamente a ingresso gratuito, animeranno anche il mese di maggio. Il primo appuntamento musicale del mese, venerdì 11 maggio alle 21, è affidato alla potente voce jazz di Cristina Renzetti. Forte di molti anni di intensa attività live e di una lunga carriera tra Italia e Brasile, la cantante ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 17 e venerdì 18 maggio 2018 : anticipazioni puntata 453 di Una VITA di giovedì 17 e venerdì 18 maggio 2018: Ursula riappare con il volto assai malconcio e parla a Susana di un fantomatico riccone conosciuto nel corso della sua assenza da calle Acacias, che si è innamorato di lei e l’ha fatta diventare una signora, ma che poi, dopo il suo rifiuto, ha cominciato a darle la caccia; Susana ci crede e promette di aiutarla. Arturo intende sfidare Liberto a duello e, per ...

CITTA' DELLA PREVENZIONE- Venerdì 18 maggio nel gazebo in piazza Trento Trieste : Alla tappa ferrarese del Giro d'Italia anche la Cardiologia del Sant'Anna per fare il 'tagliando al cuore' 16-05-2018 / Giorno per giorno , Comunicato a cura dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di ...

TIROMANCINO : da venerdì 18 maggio in radio un’inedita versione dello storico brano “DUE DESTINI” : Due voci uniche, intense e inconfondibili. Due grandi artisti italiani. “DUE destini, che si uniscono”… TIROMANCINO e ALESSANDRA AMOROSO per la prima volta insieme in un’emozionate versione inedita di uno dei brani cult della band, “DUE DESTINI”, in radio e in digitale da venerdì 18 maggio. Terzo singolo del disco di successo “La descrizione di un attimo” con il quale i TIROMANCINO si sono affermati in Italia ottenendo grandi riconoscimenti di ...

Le Verità Nascoste - nuova fiction su Canale 5 - da venerdì 25 maggio : Cast e Trama : Arriva su Canale 5 la nuova fiction spagnola Le Verità Nascoste, ecco tutte le anticipazioni: data di uscita, Trama e Cast Cresce l’attesa per Le Verità Nascoste, la nuova fiction targata Mediaset che si prepara a conquistare il pubblico in Spagna e in Italia. Sulla scia del successo di altre serie/soap come “Una vita” e “Il segreto“, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie drama spagnola. Le ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città SANREMO : ALZHEIMER - VENERDÌ 25 MAGGIO AL TEATRO DEL CASIN' L'EVENTO CULTURALE E ... : La demenza è la malattia neurologica degenerativa più frequente nel mondo occidentale che coinvolge di regola la popolazione anziana e che sta presentando negli ultimi decenni un importante aumento ...