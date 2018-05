Vela – Tutto pronto all’Avav di Luino per il 50° Trofeo del Nostromo

Ecco HTC U12 Plus sVelato da Evan Blass in tutto il suo splendore : Evan Blass svela in anticipo il design di quello che dovrebbe essere HTC U12 Plus. A meno di una settimana dalla presentazione, il flasghip in arrivo dell'azienda taiwanese risulta essere piuttosto conservativo in termini di stile soprattutto se si considera la mancanza del notch e, viceversa, la presenza di cornici piuttosto generose. L'articolo Ecco HTC U12 Plus svelato da Evan Blass in tutto il suo splendore proviene da tuttoAndroid.

SVelato in Europa l’attesissimo Honor 10 : tutto su scheda tecnica - prezzo e uscita : C'era grande attesa per la presentazione ufficiale del nuovo Honor 10 qui in Europa oggi 15 maggio e le aspettative non sono state deluse. Lo smartphone presenta una scheda tecnica di tutto rispetto, che fondamentalmente richiama i principali top di gamma Android del 2018, senza tuttavia disdegnare qualche elemento distintivo che potrebbe indurre il pubblico a farci un pensierino. Complice anche un prezzo leggermente più basso rispetto ai ...

Monte e Paola - la riVelazione di Matteo : Gentili sapeva tutto da tempo : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati: Matteo Gentili lo sapeva da tempo Striscia la notizia porta a galla un clamoroso retroscena sulla rottura tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Una rottura che, a quanto pare, non ha sorpreso nessuno. O meglio Matteo Gentili, l’ex fidanzato di Madre Natura, che ha fatto […] L'articolo Monte e Paola, la rivelazione di Matteo: Gentili sapeva tutto da tempo proviene da Gossip e ...

«Era tutto concordato» - Baye Dame riVela le direttive ricevute prima di rientrare nella casa del Gf15 : FUNWEEK: Era tutto concordato, Baye Dame rivela le direttive ricevute prima di rientrare nella casa del Gf15 Il secondo ingresso di Baye Dame nella casa del Grande Fratello 15 non ha mancato di ...

“A luci rosse”. La riVelazione che non ti aspetti. L’amato cantante italiano ci ha abituati (quasi) a tutto - ma questa volta ha fatto il botto. Ecco il suo primo film hard : “Posso permettermi quello che voglio” : Nel corso del tempo ci ha abituati a parecchie stravaganze. cantante affermato, vanta una carriera molto lunga, fatta di alti e bassi e una vita privata decisamente intensa e avventurosa. Non ha mai fatto mistero di essere bigamo, ad esempio. Ma non ha mai fatto mistero neanche di essere una grande appassionato dell’ars amandi e soprattutto di essere molto, ma molto, suscettibile al fascino femminile. Ma adesso ha deciso di dare una ...

“Perché è finita con Francesco Monte”. Le prime parole di Paola Di Benedetto dopo l’ufficializzazione della rottura. Madre Natura ha riVelato tutto : finalmente chiarezza : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati, ormai la notizia è di dominio pubblico, e cioè che tutti stavano aspettando è proprio: le prime parole di Paola. Che le cose tra di loro non stessero andando bene si sapeva, circolavano sul web e non solo da diverso tempo molte voci. A quanto pare, dopo l’Isola le cose tra i due ex naufraghi non sono andate come sperato dai fan del reality-show condotto da Alessia Marcuzzi. dopo i ...

“Ma sai che…”. Anna Tatangelo - ecco il segreto del suo corpo. La cantante fa fa tutto da sola : interrompe addirittura il conduttore per riVelare quel dettaglio che probabilmente solo pochi conoscevano. E ora lo sanno tutti : Anna Tatangelo torna al primo amore: riparte dalla musica. Dopo aver vinto la seconda edizione di Celebrity Masterchef, il talent culinario di Sky dedicato ai vip, in questi giorni è impegnata nella promozione del suo nuovo singolo. È uscito venerdì 4 maggio, si intitola “Chiedere scusa” e anticipa l’album, “La fortuna sia con me”, che sarà disponibile a partire da settembre. Lady Tata ne ha parlato anche a ...

Nina Moric e Luigi Favoloso : ecco il vero motivo dell’addio. La complicità con Patrizia - al Grande Fratello - non c’entra niente con la rottura. Ed è proprio la modella croata - adesso - a sVelare tutto : Questo non deve essere un bel periodo per Nina Moric. Dopo quattro anni d’amore, la modella croata ha chiuso la relazione con Luigi Favoloso, attuale concorrente del Grande Fratello targato Barbara D’Urso ed è tornata a chiedere che il figlio Carlos, avuto dall’ex Fabrizio Corona, torni da lei. . Nina, infatti, spera che i giudici rivedano il provvedimento che nell’aprile del 2015 collocò il figlio presso la nonna ...

“Sceglie lei!”. Uomini e Donne - il dettaglio su Nicolò Brigante. Un particolare spuntato in rete sVela tutto. E c’è chi grida al complotto : Nuovi guai in arrivo per Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è ancora una volta nell’occhio del ciclone. Stavolta la “pietra dello scandalo” è il bel tronista Nicolò Brigante, forse l’erede naturale di Andrea Damante la cui storia d’amore con Giulia De Lellis (poi naufragata nei giorni scorsi dopo 2 anni molto molto intensi) aveva appassionato tutta Italia. Arrivato in studio prima dei tre appena nominati, il bel siciliano ...

Playoff NBA 2018 - gara-7 per decidere tutto : CleVeland-Indiana LIVE : Verrebbe facile riassumere gara-7 come LeBron James contro gli Indiana Pacers. Facile e sbagliato, ovviamente " ma la tentazione, data un'occhiata alle cifre, c'è. Nelle tre sconfitte dei Cavs il n°23 ...

Playoff NBA 2018 - gara-7 per decidere tutto : CleVeland-Indiana è una sfida senza domani : Verrebbe facile riassumere gara-7 come LeBron James contro gli Indiana Pacers. Facile e sbagliato, ovviamente " ma la tentazione, data un'occhiata alle cifre, c'è. Nelle tre sconfitte dei Cavs il n°23 ...

Tutto può succedere 3 - quando inizia : ecco sVelata la data : Tutto può succedere 3 quando inizia? Per mesi e mesi si sono rincorse sul web e sui social varie notizie sull’amatissima fiction di Rai 1 con Pietro Sermonti, Esther Elisha, Camilla Filippi e tantissimi altri attori. Solo negli ultimi giorni, proprio questi ultimi, grazie ai loro account su Instagram, però, hanno svelato la data esatta della nuova attesissima stagione lasciando tutti i fan a bocca aperta. Tutto può succedere 3 quando ...

Un'offerta di lavoro riVela che Blizzard sta sviluppando un nuovo sparatutto orientato al PvP : Blizzard è costantemente impegnata nel supporto post-lancio di tutti i suoi franchise attualmente sul mercato, ma stando a una recente offerta di lavoro spuntata sul suo sito ufficiale il publisher starebbe sviluppando un videogioco completamente nuovo, uno sparatutto fortemente orientato al PvP.Come riporta PCGamesN, l'annuncio si riferisce a un "talentuoso designer senior o principal con esperienza, per sviluppare armi e abilità in videogiochi ...

Genoa - Perinetti sVela Tutto : dalla panchina al calciomercato - annunciato l’addio di Perin : Il Genoa ha raggiunto la salvezza ed adesso si prepara già per la prossima stagione, interessanti indicazioni da parte di Perinetti: “La salvezza non è ancora matematica – ha spiegato ai giornalisti presenti – quindi bisogna aspettare. La società inizia a programmare da oggi in avanti. L’allenatore è il primo nodo da sciogliere, perché tutto dipende da questo. Se avessimo anticipato i tempi, le distrazioni sarebbero ...