Valle d' Aosta culla giallo-verde Verso la prima alleanza regionale Lega boom | tremano

Domenica si vota in Valle d’Aosta : Movimento 5 Stelle, centrodestra e centrosinistra sono tutti piuttosto vicini ed è molto probabile che il risultato sarà un governo di coalizione (ma tra chi?) The post Domenica si vota in Valle d’Aosta appeared first on Il Post.

Valle d’Aosta - inchiesta sul casinò di Saint Vincent : ex presidente Rollandin accusato di concorso in truffa aggravata : Pochi giorni fa era stato accusato di associazione a delinquere – oltre che di concorso in corruzione, turbativa d’asta e peculato – nell’ambito di un’inchiesta su alcune partecipate regionali. Ora l’ex governatore della Valle d’Aosta Augusto Rollandin è finito anche al centro di un’altra indagine, quella sui finanziamenti pubblici a favore del casinò di Saint Vincent. Insieme a lui, sono ...

Valle d'Aosta - anziano 90enne trovato morto in capanno andato in fiamme : L'anziano è stato trovato morto all'interno di un capanno per attrezzi agricoli andato a fuoco in località Frayè. Ancora da definire la dinamica dell'evento.Continua a leggere

M5s - il capolista in Valle d'Aosta Luciano Mossa : 'L'onestà non interessa - meglio l'autonomia' : A furia di urlare 'onestà onestà', anche i vertici del Movimento Cinque Stelle si sono rotti le scatole e hanno deciso di cambiare linea. Il primo passo del nuovo corso è già evidente in Valle d'Aosta,...

Valle d'Aosta - il candidato grillino : "Onestà? Puntiamo sull'autonomia" : L'onestà? Non è più un valore da indicare negli slogan del Movimento Cinque Stelle. A segnare l'inversione di tendenza è stato Luciano Mossa capolista per le regionali in Valle d'Aosta . Come riporta ...

Corruzione in Valle d’Aosta - ex presidente Rollandin accusato anche di associazione per delinquere : A una settimana dalle elezioni regionali la procura di Aosta ha chiuso l’inchiesta su un giro di Corruzione in Valle d’Aosta che vede indagato anche l’ex presidente Augusto Rollandin. Nell’inchiesta, che riguarda principalmente le forniture di beni, alimentari e no, ad alcune partecipate regionali, sono indagate in tutto sette persone, accusate a vario titolo di concorso in Corruzione e in turbativa d’asta e di peculato. A Rollandin ...

Ciclismo : Il Giro d'Italia torna in Valle d'Aosta : Ieri, il Governo regionale ha approvato la sottoscrizione della convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Società RCS Sport S.p.a. relativa all'organizzazione dell'arrivo della 20° tappa ...

Vaccini : Valle d'Aosta - 8 bambini non in regola ammessi a scuola : Vaccini: Valle d'Aosta, 8 bambini non in regola ammessi a scuola In classe nonostante i termini per l'adempimento dell'obbligo vaccinale fossero scaduti e non fossero ancora in regola con le norme nazionali: "Nessuno si sarebbe assunto la responsabilità di non farli entrare" Parole chiave: ...

Maltempo Valle d’Aosta : rimane chiusa la SS26 a Verrès : Prosegue la chiusura del tratto della SS26 a Verrès, all’altezza del bivio per Champdepraz, dove ieri si è staccata una frana a causa delle piogge intense. Il sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi, ha dichiarato all’ANSA che è in attesa dell’esito “di una perizia geologica per valutare se ci sono le condizioni per la riapertura“. L'articolo Maltempo Valle d’Aosta: rimane chiusa la SS26 a Verrès sembra essere ...

Elezioni regionali Valle d'Aosta 2018 : data e orari seggi : A fine maggio si terranno le Elezioni regionali in Valle d'Aosta, terzo appuntamento politico di un certo peso dopo le Elezioni in Molise e in Friuli Venezia Giulia. A seguire la data e gli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali nella regione valdostana. In attesa di conoscere i risultati delle Elezioni in Friuli, ricordiamo che la coalizione del Centrodestra ha vinto in Molise, battendo il Movimento 5 Stelle, che correva da solo, e ...

Montagna - Valle d’Aosta : avvistato un corpo sotto la Ludwighshoe : In Valle d’Aosta, un corpo all’apparenza senza vita è stato avvistato nella zona sotto la Ludwighshoe, a quota 4.200 metri, Montagna del gruppo del Monte Rosa. Si tratta di una escursionista con le ciaspole. Il soccorso alpino regionale ha reso noto che il corpo sarà recuperato non appena le condizioni meteo lo consentiranno. L'articolo Montagna, Valle d’Aosta: avvistato un corpo sotto la Ludwighshoe sembra essere il primo su ...