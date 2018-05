Valeria Fedeli fa gli scatoloni (ma ha dovuto riaprirli) : Valeria Fedeli non sarà più ministro dell'Istruzione. O almeno così dovrebbe essere se, come da giorni annunciano Matteo Salvini e Luigi Di Maio, entro lunedì si chiuderà l'accordo per il nuovo governo in salsa giallo-verde.Ebbene. Il ministro che ha attirato su di sé tante polemiche, dal giallo della laurea mai conseguita (finita però nel curriculum) fino alla maturità, la Fedeli si appresta a concludere il suo mandato al Miur. Dopo un anno di ...