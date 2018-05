Usa | spari nel campo da golf di Trump | arrestato un uomo | la polizia | «Nessuna vittima»

Usa - spari a campo golf Trump : no vittime : 10.30 La polizia della Florida è intervenuta nelle prime ore di oggi nel campo da golf di proprietà del presidente americano Trump, in seguito alla segnalazione di "colpi di arma da fuoco". Una persona è stata arrestata presso il club Trump National Doral, vicino a Miami. Il dipartimento di polizia di Doral, riporta il quotidiano britannico 'Independent', ha reso noto che "non ci sono vittime" e che "non c'è un'ulteriore minaccia".

Usa - spari a quartier generale You Tube : 22.27 Sparatoria vicino al quartier generale di You Tube a San Bruno in California, a sud di San Francisco. La polizia ha risposto al fuoco e ha circondato il palazzo. Su Twitter raccomanda di stare lontano dalla zona. Impiegati barricati all'interno degli uffici.

GAZA-ISRAELE - SCONTRI CONFINI STRISCIA/ Video - esercito israeliano accUsa : spari dei terroristi sui soldati : STRISCIA di Gaza, SCONTRI con l'esercito Israele: Video, ultime notizie e manifestazioni contro esproprio della terra. 14 palestinesi uccisi, più di 1200 feriti e il caso della "bambina"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 23:18:00 GMT)

“ScUsate - vado a casa”. Bella e sorridente - sparisce di colpo nel nulla - senza spiegare. Poi una scoperta orribile - che ha fatto venire a galla i segreti dietro l’esistenza - apparentemente perfetta - di questa 39enne : Una vita felice, un lavoro che le piaceva e che affrontava sempre con passione e dedizione, il sorriso sempre stampato sulle labbra e una vitalità contagiosa che l’aveva resa apprezzatissima dai suoi clienti. Regan Collinson, 39 anni, era sembrata ad amici e parenti una ragazza solare e spensierata. Ma il destino si era accanito contro di lei in maniera feroce negli ultimi mesi e alla fine lei, che lavorava in un salone di bellezza, ...

Usa - spari scuola : un morto e 2 feriti : 18.02 Due feriti e un morto in una sparatoria avvenuta nella scuola superiore Great Mills, nel Maryland, Stati Uniti. La persona morta è lo studente che ha aperto il fuoco contro altri due studenti e che è stato ucciso dai colpi sparati dalla polizia intervenuta sul posto. Ad affermarlo è stato lo sceriffo della contea dove si trova la scuola, che ospita circa 1600 studenti. Ancora ignoto il movente e il rapporto esistente tra l'assalitore e ...

Gaza - bomba e spari al passaggio del premier palestinese Hamdallah. Abu Mazen accUsa Hamas : Codardi : A causa della deflagrazione sette persone sono rimaste ferite, secondo fonti di sicurezza. Hamdallah è illeso. L'esplosione è avvenuta poco dopo che il convoglio di auto era entrato nel territorio in mano ad Hamas, in una rara visita delle autorità palestinesi nella zona