Usa | sparatoria in una scuola in Texas | almeno 8 morti

Usa : sparatoria Texas; Cnn - morti 9 studenti e 1 prof : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - sparatoria in una scuola durante esercitazione anti sparatorie - morte otto persone : Roma - otto morti in una sparatoria in una scuola superiore a Santa Fe, Texas. L'istituto e' ora in lockdown. La polizia è accorsa sul posto e ha circondato la scuola, che si trova ad una cinquantina di km a sudest da Houston. Secondo alcuni notizie non confermate, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco tra gli agenti e l'assalitore, che è stato poi arrestato. Gli spari sono cominciati cinque minuti dopo ...

Usa : sparatoria Texas - polizia - arrestato autore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa : sparatoria in scuola Texas : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa : sparatoria in una scuola in Texas - ci sono persone ferite - LIVE : sparatoria in una scuola superiore a Santa Fe, Texas. La scuola e' in lockdown. "Questa mattina si è verificato un incidente nella scuola superiore che ha coinvolto uno sparatore attivo. Il distretto ...

Usa - sparatoria in una scuola superiore in Texas : sparatoria in corso in una scuola di Santa Fe, in Texas. A riportarlo sono i media statunitensi, senza però per il momento fornire ulteriori dettagli. La polizia è sul posto e ha circondato l'...

Usa - sparatoria in liceo a Santa Fe : “Uomo è entrato in classe e ha aperto il fuoco” : Un uomo ha aperto il fuoco nel distretto scolastico di Santa Fe Independent, in Texas, provocando 5 feriti, tra i quali c’è anche un poliziotto, secondo diversi media statunitensi. Il liceo, a una trentina di miglia da Houston, è in lockdown e alcune fonti riportano che gli agenti hanno risposto al fuoco. Testimoni hanno riferito alla Cnn di aver visto una persona armata entrare in una classe durante una lezione di Arte e sparare contro ...

Sparatoria ai baretti di Napoli - il gip accUsa : 'Metodo camorristico' : Non fu solo violenza pura. Non ci fu solo uno sfoggio muscolare di coltelli e tirapugni, poi culminato nella oramai tristemente famosa Sparatoria di via Carlo Poerio, ma qualcosa di diverso, di ...

Usa - sparatoria in centro commerciale di Nashville : quattro feriti | Foto : Usa, sparatoria in centro commerciale di Nashville: quattro feriti | Foto Usa, sparatoria in centro commerciale di Nashville: quattro feriti | Foto Continua a leggere

Usa - sparatoria a Nashville : feriti. Fermato un uomo - : Gli spari in un centro commerciale. La polizia ha riferito che uno degli assalitori è stato catturato mentre proseguono le ricerche per un secondo assalitore

Usa - sparatoria in centro commerciale in Tennessee : quattro feriti : We are staging with @MNPDNashville as they clear the mall. No other injuries reported. pic.twitter.com/KFT7uXF9Gh - Nashville Fire Dept , @NashvilleFD, 3 maggio 2018

Usa - sparatoria a Nashville in centro commerciale : una persona è grave - catturato sospetto : La sparatoria al centro commerciale, Opry Mills Mall, nella città del Tennessee già teatro qualche giorno fa di un altro sanguinoso fatto di sangue.Continua a leggere

Usa - sparatoria a Nashville in centro commerciale : «Quattro persone colpite» : Ancora una sparatoria a Nashville, in Tennessee, stavolta in un centro commerciale, l'Opry Mills Mall. Le autorità sono sul posto e non è ancora chiaro se ci siano o meno...

Usa : sparatoria Nashville - arrestato il sospetto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...