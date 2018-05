Sparatoria Texas - studente-killer ha Usato armi del padre : Sparatoria Texas, studente-killer ha usato armi del padre Sparatoria Texas, studente-killer ha usato armi del padre Continua a leggere L'articolo Sparatoria Texas, studente-killer ha usato armi del padre proviene da NewsGo.

Usa : sparatoria cerimonia diploma - 1 morto : WASHINGTON, 19 MAG - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un sparatoria alla fine di una cerimonia di diploma in Georgia. I colpi sono stati sparati nel campus della Mt. Zion High School ...

Usa - sparatoria a cerimonia diploma vicino ad Atlanta : un morto - : accaduto in un parcheggio nel campus della Mt. Zion High School a Jonesboro. La vittima è una donna, un'altra sarebbe rimasta ferita. Un lite tra persone che stavano andando alle loro auto forse all'...

Usa : sparatoria in una scuola in Texas - almeno 8 morti : 19:15 - Il responsabile della strage compiuta oggi in una scuola superiore di Santa Fe, in Texas, sarebbe uno studente. L'ufficio dello sceriffo parla di almeno 8 morti e 12 feriti mentre i fermati sarebbero due. Inoltre in un'area vicino alla scuola, in cui vengono "parcheggiate" delle case mobili, sono stati trovati degli esplosivi. Si indaga per capire se ci siano eventuali collegamenti con la sparatoria.18:23 - Sarebbero almeno 8 i morti ...

Usa - sparatoria in una scuola durante esercitazione anti sparatorie - morte otto persone : Roma - otto morti in una sparatoria in una scuola superiore a Santa Fe, Texas. L'istituto e' ora in lockdown. La polizia è accorsa sul posto e ha circondato la scuola, che si trova ad una cinquantina di km a sudest da Houston. Secondo alcuni notizie non confermate, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco tra gli agenti e l'assalitore, che è stato poi arrestato. Gli spari sono cominciati cinque minuti dopo ...

Usa : sparatoria in una scuola in Texas - ci sono persone ferite - LIVE : sparatoria in una scuola superiore a Santa Fe, Texas. La scuola e' in lockdown. "Questa mattina si è verificato un incidente nella scuola superiore che ha coinvolto uno sparatore attivo. Il distretto ...

Usa - sparatoria in una scuola superiore in Texas : sparatoria in corso in una scuola di Santa Fe, in Texas. A riportarlo sono i media statunitensi, senza però per il momento fornire ulteriori dettagli. La polizia è sul posto e ha circondato l'...

Usa - sparatoria in liceo a Santa Fe : “Uomo è entrato in classe e ha aperto il fuoco” : Un uomo ha aperto il fuoco nel distretto scolastico di Santa Fe Independent, in Texas, provocando 5 feriti, tra i quali c’è anche un poliziotto, secondo diversi media statunitensi. Il liceo, a una trentina di miglia da Houston, è in lockdown e alcune fonti riportano che gli agenti hanno risposto al fuoco. Testimoni hanno riferito alla Cnn di aver visto una persona armata entrare in una classe durante una lezione di Arte e sparare contro ...