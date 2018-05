: Usa lodano il Guatemala su Gerusalemme - TelevideoRai101 : Usa lodano il Guatemala su Gerusalemme -

Gli Usa elogiano ilper aver trasferito ieri l'ambasciata in Israele da Tel Aviv a. "Grazie ai nostri alleati dell'emisfero occidentale per essersi uniti a noi nel riconoscere la capitale di Israele e per incoraggiare analoghe mosse", si legge in una nota della portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders."Siamo ansiosi di dare il benvenuto a molti altri amici ed alleati a, la capitale di Israele", prosegue la nota. Il Paraguay ha annunciato che farà lo stesso, la Romania sta valutando.(Di venerdì 18 maggio 2018)