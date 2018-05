Uomini e Donne Sara Affi Fella sceglie martedì | Mariano Catanzaro non torna Trono

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari : "Ho bisogno di staccare da tutti - ho vissuto una favola ricca di emozioni" : Nicolò Ferrari, ex protagonista di riccanza ed ex corteggiatore di Nilufar Addati a Uomini e Donne, ha condiviso un messaggio su Instagram dopo la messa in onda della scelta della tronista napoletana di origini iraniane. Per la cronaca, Nilufar ha terminato il proprio percorso sul trono, scegliendo Giordano Mazzocchi.Nicolò Ferrari, invece, si è lasciato andare alle lacrime, dichiarando anche di essersi sentito preso in giro da Nilufar. ...

Giulia De Lellis in lacrime a Uomini e Donne/ Jeremias Rodriguez dopo Andrea Damante? Fan curiosi : Le lacrime di Giulia De Lellis a Uomini e Donne hanno infranto il cuore dei fan e hanno spinto Andrea Damante a dire la sua sui social attirando i commenti negativi di tutti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 23:44:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Giulia Latini è tornata single : "Gli Uomini sono tutti uguali!" (Trono Classico) : uomini e DONNE, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella, nelle sue ultime esterna la conferma che la scelta sarà Lorenzo Riccardi e non Luigi Mastroianni?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:23:00 GMT)

Maria De Filippi - clamoroso al Trono over di Uomini e donne. 'Basta così' - Gemma Galgani - dramma dietro le quinte : Imprevedibile finale al Trono over di Uomini e donne . I protagonisti sono sempre Gemma Galgani e Giorgio Manetti , i grandi 'eroi romantici' del programma di Maria De Filippi reduci da un doloroso ...

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI DOPO LA SCELTA/ Video - Uomini e Donne : le prima parole di Nicolò Ferrari : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI sono la nuova coppia di Uomini e Donne: pioggia di auguri per la tronista e il corteggiatore che si godono la loro storia.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:42:00 GMT)

Uomini e Donne - Giulia Latini torna single : è finita con il fidanzato Andrea : Uomini e Donne, Giulia Latini si è lasciata con il fidanzato Andrea Doccia gelata per Giulia Latini, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo aver raggiunto l’importante traguardo della laurea, la ragazza è tornata single. È finita la storia d’amore con Andrea, un giovane avvocato con il quale Giulia aveva intrapreso una relazione lo scorso […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Latini torna single: è finita con il ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 17/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che si allontana un secondo dallo studio e quando ritorna ha con se “La mummia” versione stato interessante; ne approfitta per fare degli auguri molto sarcastici a Gemma. Si parte con un filmato, dopo la scelta di Ida, Gemma è molto emozionata e con un nodo alla gola parla delle sue emozioni, del fatto che si sia immedesimata in questa storia d’amore e di Marco che, notando ...

Giulia De Lellis e il ritorno a Uomini e donne : 'Non avevo il solito mood - mi è servito per mettere un punto' : Giulia De Lellis è tornata a Uomini e donne dopo la sua partecipazione al Grande Fratello vip e la fine della sua relazione, nata proprio nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi, col ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 18 maggio 2018 : la pessima figura di Gianni Sperti! : La seconda parte di Uomini e Donne Over è davvero scoppiettante. Ursula non comprende come mai Sossio non le dia l’esclusiva. Gianni Sperti interviene per dire la sua. Maria De Filippi lo invita a chiedere scusa!-- Uomini e Donne: Ursula vorrebbe avere l’esclusiva da parte di Sossio. Lui invece è restio. Chiuso il capitolo Gemma, si passa al percorso di Sossio Aruta. Per lui entrano Nevila ed Ursula. La Bennardo ancora non comprende per ...

NILUFAR ADDATI HA SCELTO GIORDANO MAZZOCCHI/ Video - Uomini e Donne : "Lei è una bellezza acqua e sapone" : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI sono la nuova coppia di Uomini e Donne: pioggia di auguri per la tronista e il corteggiatore che si godono la loro storia.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:15:00 GMT)

Capire ‘Uomini e donne’ attraverso Foucault : di Renzo Polesello Chi frequenta le lezioni universitarie al mattino, spesso ha la fortuna di avere i pomeriggi liberi dallo studio per qualche ora. Se siete appassionati come me del gusto dell’orrido, o semplicemente della tv pattume, vi sarà sicuramente capitato di prendere visione di certi programmi pre-crepuscolari che hanno l’infallibile potere di causare alle persone poco abituate a certi standard una violentissima dispepsia. Non voglio ...

Giorgio Manetti e Anna Tedesco - la verità dietro le quinte di Uomini e donne : Il Trono Over di Uomini e donne non è per i deboli di cuore ma soprattutto per chi è pronto a credere le infinite illazioni che maturano alle spalle dei suoi personaggi: come è avvenuto per Giorgio Manetti e Anna Tedesco che secondo Gianni Sperti nasconderebbero la loro storia d’amore. E’ intervenuto invece lo stesso Manetti per smentire ogni relazione intima con l’affascinante ex di U&D nonostante uno degli opininionisti ...