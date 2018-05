Uomini e Donne | Ida e Riccardo felici | la promessa d’amore di lui

Lite fra Giorgio e Marco - Gemma lascia lo studio di Uomini e Donne : Gemma Galgani lascia lo studio di Uomini e Donne in lacrime, dopo uno scontro con Giorgio Manetti e Marco de Cecina. Da qualche settimana la dama sta frequentando il 57enne toscano, ma fra i due continua ad aleggiare il fantasma di Giorgio, ex amore di Gemma mai dimenticato del tutto. Dopo il bacio al Maurizio Costanzo Show, il cavaliere toscano ha deciso di chiarire la situazione con la dama e si è seduto al centro dello studio accanto al ...

“Luca Viganò : la svolta”. Lo ricordate a Uomini e Donne? Ora è ‘lanciatissimo’. E lo ritroviamo così : Ve lo ricordate Luca Viganò di Uomini e Donne? Sono passati anni, ma anche lui, come tanti altri, ha conosciuto la fama come tronista. Dopo aver incontrato numerose pretendenti, Luca era uscito dal programma di Maria De Filippi nel 2014 con la corteggiatrice Luce Barucchi, ma la loro storia naufragò in pochi mesi. Due anni dopo, però, è arrivata la donna della sua vita, quella che gli ha già dato una figlia e con cui ha intenzione di ...

Belgio - il consigliere comunale islamico vuole separare Uomini e donne sui bus : uomini e donne separati sul bus . Non nella Mosul capitale dello Stato islamico, ma nelle città del cattolicissimo ed europeissimo Belgio . O almeno nel Belgio sognato da Redouane Ahrouch, consigliere ...

Nevila/ Chi è la dama che frequenta Sossio Aruta a Uomini e Donne? : Al trono over di Uomini e Donne è arrivata la giovane Nevila per conoscere Sossio Aruta. Dopo la prima uscita nessun bacio per la coppia: cosa succederà oggi in studio?(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:20:00 GMT)

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e Donne : hanno una storia fuori dallo studio? : Sossio Aruta e Ursula Bennardo: nella puntata del trono over di Uomini e Donne Gianni Sperti accusa la coppia di avere una storia fuori dallo studio. Iniziano le indagini. (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:05:00 GMT)

Luca Viganò - dal trono di Uomini e donne al libro. Ora è pronto per il cinema : Dal trono di Uomini e donne l'ex tronista Luca Viganò è diventato scrittore con l'uscita del suo libro 'Ramingo', presente in libreria e edizione digitale. L'avventura in libreria però potrebbe non ...

Uomini e Donne : le prime parole social di Nicolò Ferrari dopo la scelta Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip [Video] e lo facciamo occupandoci di uno dei corteggiatori più simpatici e irriverenti dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Nicolò Ferrari che nelle scorse ore è tornato finalmente a parlare sui social dopo la delusione ricevuta durante la scelta di Nilufar Addati. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Nicolò Ferrari ed il trono di Nilufar Tutti i telespettatori di Uomini e ...

Uomini e Donne/ Tina lascia il posto a Gemma? La Cipollari furiosa : "Ecco la verità" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Maria De Filippi vuole davvero "cacciare" Tina Cipollari e dare il suo posto a Gemma Galgani? L'opinionista chiarisce tutto(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella sceglie martedì - Mariano Catanzaro non torna (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella registrerà la sua scelta martedi (ed è già stata in villa). Mariano Catanzaro invece non torna...(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari : "Ho bisogno di staccare da tutti - ho vissuto una favola ricca di emozioni" : Nicolò Ferrari, ex protagonista di riccanza ed ex corteggiatore di Nilufar Addati a Uomini e Donne, ha condiviso un messaggio su Instagram dopo la messa in onda della scelta della tronista napoletana di origini iraniane. Per la cronaca, Nilufar ha terminato il proprio percorso sul trono, scegliendo Giordano Mazzocchi.Nicolò Ferrari, invece, si è lasciato andare alle lacrime, dichiarando anche di essersi sentito preso in giro da Nilufar. ...

Giulia De Lellis in lacrime a Uomini e Donne/ Jeremias Rodriguez dopo Andrea Damante? Fan curiosi : Le lacrime di Giulia De Lellis a Uomini e Donne hanno infranto il cuore dei fan e hanno spinto Andrea Damante a dire la sua sui social attirando i commenti negativi di tutti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 23:44:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Giulia Latini è tornata single : "Gli Uomini sono tutti uguali!" (Trono Classico) : uomini e DONNE, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella, nelle sue ultime esterna la conferma che la scelta sarà Lorenzo Riccardi e non Luigi Mastroianni?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:23:00 GMT)

