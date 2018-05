Uomini e Donne gossip | Nicolò Ferrari difende Lorenzo Riccardi prima della scelta

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne riparte dalla questione rimasta in sospeso tra Gemma, Marco e Giorgio. Per Tina Gemma ha sbagliato, non avrebbe dovuto lasciar parlare Giorgio, ma Gemma non la vede così drammatica e non ritiene l’intervento di Giorgio una mancanza di rispetto verso Marco, Maria neanche. Giorgio chiarisce che il suo intervento era un semplice chiarimento e non voleva minimamente intromettersi tra di loro. A questo punto la ...

Uomini E DONNE/ Giorgio Manetti si riavvicina a Gemma? Pubblico furioso : "Vuole stare al centro!" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Maria De Filippi vuole davvero "cacciare" Tina Cipollari e dare il suo posto a Gemma Galgani? L'opinionista chiarisce tutto(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:40:00 GMT)

“Bugiarda - guarda il cellulare!”. Uomini e Donne : altarini svelati. Tina e Gianni contro Ursula - dicono tutto quello che è successo. Panico in studio : Colpo di scena a Uomini e Donne. Protagonisti del nuovo ‘coppia-gate’ sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Tra i due pare che ci sia maretta, entrambi infatti hanno ammesso di voler parlare per chiarire le cose tra di loro. A quanto pare la dama del trono over è assolutamente decisa a voler interrompere la conoscenza e così mette sul tavolo tutte le sue carte di insoddisfazione. Ma qualcosa ha destato interesse e soprattutto ...

Gossip Uomini e donne - Gemma e Giorgio amanti in segreto : la rivelazione bomba Video : Gemma e Giorgio continuano ad essere al centro della ribalta mediatica [Video] e in queste ore la celebre coppia di Uomini e donne over è tornata nuovamente al centro delle notizie di Gossip. Chi sta seguendo le puntate del trono over trasmesse in televisione sa bene che Gemma ha intrapreso un nuovo percorso sentimentale con Marco, il cavaliere che nel giro di poco tempo ha fatto breccia nel suo cuore, ma a quanto pare Giorgio rimarrebbe ancora ...

NEVILA/ Chi è? "Voglio continuare a frequentare Sossio Aruta nonostante Ursula" (Uomini e Donne) : Al trono over di Uomini e Donne è arrivata la giovane NEVILA per conoscere Sossio Aruta. Dopo la prima uscita nessun bacio per la coppia: cosa succederà oggi in studio?(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:30:00 GMT)

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO/ Uomini e Donne - la dama : "Sono intenzionata a chiudere con lui" : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO: nella puntata del trono over di Uomini e Donne Gianni Sperti accusa la coppia di avere una storia fuori dallo studio. Iniziano le indagini. (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:05:00 GMT)

Gemma Galgani - Uomini e Donne / Maria De Filippi attacca la dama : "Non ha senso quello che fai!" (Trono Over) : Gemma Galgani insegue un arrabbiato Marco nel backstage del Trono Over di Uomini e Donne: la richiesta del cavaliere e la gelosia nei confronti di Giorgio Manetti.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:53:00 GMT)

Uomini e donne - Riccardo Guarnieri : "Ida Platano è la donna della mia vita" : Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri del trono over di Uomini e donne. I due, che hanno lasciato la trasmissione di Maria De Filippi da poche settimane (la puntata è andata in onda di recente), si stanno vivendo in maniera più approfondita nonostante a separarli ci siano qualche chilometro di troppo. Infatti, la dama vive a Brescia, mentre il cavaliere è di Taranto. Ida si è detta convinta di non ...

Uomini e Donne puntata 18 maggio 2018 trono over : anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over animato da Gemma, Giorgio, Sossio, Ida, Riccardo, Ursula e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.prosegui la letturaUomini e Donne puntata 18 maggio ...

Uomini e Donne news - Chiara contro Sossio : “Per colpa sua ho avuto problemi con mia madre e mio figlio” : news Uomini e Donne, Trono Over: Chiara contro Sossio su Uomini e Donne Magazine Continua la diatriba tra Chiara e Sossio di Uomini e Donne. Dopo i furiosi scontri al Trono Over, la Carcone ha attaccato il calciatore sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Nell’intervista rilasciata al giornale del programma, la Dama non ha […] L'articolo Uomini e Donne news, Chiara contro Sossio: “Per colpa sua ho avuto problemi con mia madre ...

Uomini e Donne anticipazioni - Sara sceglie Luigi : la frase di Giordano fa ben sperare : Manca poco alla scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne. La registrazione avverrà il prossimo martedì 22 maggio e, secondo le indiscrezioni, sarà fatta in studio come accaduto di recente a Nilufar Addati. Chi la spunterà tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni? Stando a un commento lasciato da Giordano Mazzocchi, sembra che ad avere la meglio sarà proprio il corteggiatore siciliano. Su una foto che ritrae Nilufar, Giordano e Luigi insieme ...