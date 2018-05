UNVS | Adriana Balzarini presenta il libro “L’emancipazione femminile vista attraverso i

sportfair

(Di venerdì 18 maggio 2018)ad Arona, in occasione della conferenza organizzata dalla Sezionedella città,il‘L’emancipazionei Giochi Olimpici” “L’emancipazionei Giochi Olimpici”. Questo il titolo delchehato recentemente ad Arona, in occasione della conferenza organizzata dai Veterani dello Sport. All’evento hanno partecipato il presidente della sezionedi Arona Alfonso De Giorgis e il delegato regionale piemontese Nino Muscarà. Nel, aiutata anche dalle immagini, laha ripercorso la lotta per l’emancipazione, partendo dalle Olimpiadi e raccontando storie importanti come gli amori proibiti fra atleti russi e statunitensi, la partecipazione araba e aborigena, e vicende legate anche alle paralimpiadi. L'articolo: ...