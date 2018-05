Un veterano di BioWare che ha lavorato a Mass Effect | Andromeda | Dragon Age | Inquisition

eurogamer

(Di venerdì 18 maggio 2018) Undiche haAge:ha lasciato lo studio di proprietà di EA dopo sei anni per lavorare sul gioco di Star Wars all'interno di Electronic Arts.Come riporta Gamespot, Blair Brown, che ha recentementecome produttore presso, ha lasciato la compagnia per unirsi a Respawn Entertainment a luglio, dove contribuirà al nuovo gioco di Star Wars del team. Oltre ad, Brown hasu Anthem e "qualcos'altro" che non ha nominato a titolo definitivo. Non è raro che gli studios lavorino su progetti che non vedranno mai la luce, quindi sembra che quel "qualcos'altro" sia riferito a un gioco che non sarà mai pubblicato.Read more…