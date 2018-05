Un Live Action per Dragon’s Crown Pro

State of Decay 2 : due nuovi trailer Live Action raccontano la storia di un allenatore e di un'infermiera : L'atteso State of Decay 2 per PC e Xbox One sta per arrivare e, con l'avvicinarsi del lancio del gioco, ecco che sul canale YouTube ufficiale di Xbox sono spuntati due nuovi video per il survival horror di Undead Labs.Nello specifico, si tratta di due trailer live action che ci raccontano la dura vita dei sopravvissuti. Nel primo filmato ci viene mostrato un allenatore di pallacanestro, ormai anziano, che viene visto dagli altri membri della ...

Dumbo : la prima immagine del Live Action di Tim Burton - Best Movie : Realizzata totalmente in CGI, questa versione del personaggio non ci sembra affatto male, e ha degli occhioni teneri teneri che di sicuro sapranno conquistare bambini e adulti di tutto il mondo! ...

Fortnite si scontra con PUBG in un esilarante corto in Live action : La rivalità tra Fortnite e PlayerUnknown's Battleground sfocia anche in un esilarante cortometraggio affiorato in rete proprio in questi giorni riporta Polygon.Il video realizzato da Nukazooka vedere PUBG e Fortnite combattersi a vicenda, ma ne il montaggio, ne la sceneggiatura vogliono schierarsi da una o l'altra parte. Realizzato in live action, i due giochi sono impersonificati da persone reali ed il risultato finale è un corto divertente, ...

La leggenda del Dragone di Dojima torna in vita nella serie Live action : SEGA ha rilasciato una serie di cortometraggi live action di Yakuza 6: The Song of Life sul canale Youtube di SEGA America. Questi cortometraggi, prodotti in collaborazione con Liquid Advertising e diretti da Christopher Ewing, sono stati interamente girati a Tokyo, Giappone. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Yakuza 6 in una live action Trattano della leggenda del Dragone di Dojima ...

Yakuza 6 : la leggenda del Dragone di Dojima torna in vita nella serie Live Action “Stories of the Dragon : The Legend of Kazuma Kiryu” : SEGA ha rilasciato una serie di cortometraggi live action di Yakuza 6: The Song of Life, il nuovo episodio della serie già recensito sulle nostre pagine. Questi cortometraggi, prodotti in collaborazione con Liquid Advertising e diretti da Christopher Ewing, sono stati interamente girati a Tokyo, Giappone. Trattano della leggenda del Dragone di Dojima dal punto di vista di tre individui che hanno assistito al cambiamento della propria vita e ...

Tutte le news sul film Live Action Disney "Anastasia" : La Walt Disney ha deciso di rispolverare alcuni dei suoi più grandi classici: dopo l'uscita del live action di "Cenerentola" e de "La Bella e la Bestia", tra quest'anno e l'anno prossimo ne vedremo arrivare altri nelle sale cinematografiche: Mary Poppins, Mulan, Aladin, La Spada nella roccia e lei, la Principessa russa Anastasia. Il film d'animazione del 1997, non venne prodotto da Walt Disney (anche se spesso viene scambiato per classico della ...

Gina Rodriguez sarà Carmen Sandiego nel film in Live-action Netflix : L'attrice statunitense di origini portoricane presterà anche la sua voce al personaggio nella serie animata che Netflix lancerà in streaming nel 2019. Gina Rodriguez sarà Carmen Sandiego nel film ...

Il nuovo trailer Live Action di Far Cry 5 è dedicato a Boomer : La campagna marketing di Ubisoft per il suo atteso Far Cry 5 è ormai nel vivo, mancano pochi giorni all'arrivo del nuovo episodio della serie e la compagnia continua a pubblicare materiale promozionale, come il recente trailer "Il Sermone".Stavolta, come segnala Videogamer, Ubisoft ha deciso di condividere un nuovo trailer live action, interamente dedicato a Boomer. Di chi stiamo parlando? Del fedele cane che ci accompagnerà nella nostra ...

Disney : arriva (anche) il Live-action di «Lilli e il Vagabondo» : Un nuovo live-action, il quinto in cinque anni. Si tratta di Lilli e il Vagando, il classico che Walt Disney portò al successo nel 1955, quando il tenero bacio della «stirpe canina» davanti a un piatto fumante di spaghetti divenne un piccolo cult del cinema d’autore. Il film, che sarà diretto da Charlie Bean (Lega Ninjango – Il film) e scritto da Andrew Bujalski, dovrebbe vedere la luce nell’autunno del 2019, in concomitanza ...

Sea of Thieves : pubblicato un nuovo trailer in Live action : Sea of Thieves si appresta a salpare tra le onde del mercato, il gioco infatti ha già pubblicato sul suo sito l'intero elenco degli orari di apertura server, a partire dai quali i giocatori potranno riversarsi nel mondo realizzato con tanta cura dagli sviluppatori.In Italia gli utenti PC e Xbox One potranno iniziare a giocare a partire dalla mezzanotte di domani martdì 20 marzo.Per celebrare il lancio del gioco, Microsoft e Rare hanno deciso di ...

Lilli e il Vagabondo : Charlie Bean alla regia del film Live-action : Il progetto è stato fin dall'inizio considerata una priorità della Disney in vista del lancio del servizio di streaming che debutterà negli Stati Uniti nell'autunno 2019. Il classico di animazione è ...

