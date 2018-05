Un italiano a Parigi al Donnafugata di Ragusa Ibla

Torna restaurato Ultimo tango a Parigi - il film italiano più visto di sempre : Torna in sala il 21, 22, 23 maggio il capolavoro di Bernardo Bertolucci ' Ultimo tango a Parigi ', il film italiano più visto di tutti i tempi nel nostro paese , con 15.623.773 spettatori per fare un ...

Torna in sala restaurato 'Ultimo Tango a Parigi' di Bertolucci - il film italiano più visto di tutti i tempi : Giurano di non dirsi mai i loro nomi e di continuare a ignorare tutto delle rispettive vite, cercando nel sesso l'unica risposta possibile al conformismo del mondo circostante. Paul e Jeanne si ...

ATTENTATO ISIS IN FRANCIA/ Il modello italiano e la Chiesa ci evitano il sangue di Parigi : L'attacco ISIS a Trèbes ha messo in luce due punti deboli: la mancata prevenzione e una politica di integrazione che è assimilazione. Errori in cui l'Italia non è caduta. MASSIMO INTROVIGNE(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:02:00 GMT)