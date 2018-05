Uccide il padre e dice di volersi suicidare | quando gli agenti arrivano gli spara dal

Roma - pizzaiolo morto : 10 anni al padre che 'istigò il figlio a Uccidere' : È stata confermata dalla Cassazione la condanna a dieci anni di reclusione per Massimiliano Balducci, il padre Romano di 44 anni che istigò il figlio minorenne nel settembre 2014 a picchiare a morte ...

Choc nel Napoletano : Uccide il padre e la madre - si barrica in casa e spara ai carabinieri : Ha ammazzato il padre e la madre e poi si è barricato in casa sparando contro i carabinieri chiamati dai vicini: Choc in via Campana, nell'hinterland flegreo a Qualiano.

Dramma familiare a Potenza : padre Uccide il figlio e si toglie la vita : Dramma familiare a Potenza: padre uccide il figlio e si toglie la vita Il Dramma è avvenuto nella casa di famiglia al rione Betlemme, a poca distanza dal carcere. Un vigile urbano in pensione ha sparato al figlio 37enne e poi si è suicidato. L’allarme lanciato da un altro figlio.Continua a leggere Il Dramma è […]

LA STRAGE E L’INCESTO/ Padre Uccide la figlia-moglie e il bambino avuto dai due - poi si suicida : Una storia di incesto fra Padre e figlia, da cuiè nato anche un bambino, termina in una STRAGE con tutti i protagonisti uccisi dal folle uomo che poi si è tolto la vita(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 12:51:00 GMT)

Padre Uccide la figlia disabile - poi si spara : «Cure troppo costose» : Un pensionato di 73 anni ha ucciso con un colpo di pistola la figlia di 45 anni, disabile, per poi rivolgere l'arma contro se stesso, sparandosi al capo, sopravvivendo. L'ipotesi al momento...

